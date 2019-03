V Indonésii vzniká další velkolepý čínský projekt, který o sobě tvrdí, že patří do udržitelné energetiky. V sumaterském pralese Batang Toru staví čínská státní společnost Sinohydro vodní elektrárnu, která by měla zásobovat obyvatele severní části Sumatry. Má to ale jeden háček. Zdánlivě environmentální projekt způsobí podle ochránců přírody ve skutečnosti učiněnou katastrofu. Vzniklá přehrada totiž zatopí většinu území, na kterém žije endemitský druh orangutana, kterého vědci rozpoznali teprve před dvěma lety.

Oranžový lidoop s kudrnatými chlupy a trochu jinou lebkou než jeho příbuzní orangutani se řadí mezi vzácné a ohrožené druhy. Od roku 2017 mu vědci říkají orangutan tapanulijský. Na Sumatře jich žije 800, ale ochránci tvrdí, že pokud přijdou o tak velké území, nebudou mít do budoucna šanci přežít.

Aktivisté z místní organizace na ochranu přírody Walhi protestovali před budovou čínského konzulátu, a na projekt dokonce podali žalobu. Jenže neuspěli, indonéský soud dal v úterý stavbě zelenou a nová elektrárna by měla vyrůst do roku 2022. Vzácní orangutani se budou muset přesunout do jediné oblasti pralesa, která zůstane nezatopena. Jejich životní území se zmenší o dvě třetiny.

A nejen jim. O malý kousek lesa se budou dělit také s gibony, tygry sumatrijskými a dalšími obyvateli pralesa. "Na místě, kde budují přehradu, je ve skutečnosti největší koncentrace živočichů. Takže jde o tu nejhorší oblast, kam byste ji mohli umístit," vysvětlil pro média Serge Wich, vědec, který nový druh orangutana popsal. "Přehrada pošle orangutany přímou cestou k vyhynutí," varuje.