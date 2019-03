Zatímco v Česku návrat vlků do místních lesů a hor vzbuzuje mezi lidmi hlavně obavy, v americkém státě Michigan je po nich poptávka. V národním parku Isle Royale uprostřed Velkých jezer trápí Američany rychle rostoucí populace losů. Park je v podstatě ostrůvek, který s pevninou původně spojovaly ledové mosty. Po nich putovaly tam a zpět smečky vlků, a protože jsou to schopní lovci, pomáhali počty losů regulovat. Se zvyšujícími se teplotami ale ledové mosty ztrácejí na pevnosti a vlci se jim stále více vyhýbají. Do parku se pak nedostanou. Národní park ale vlky potřebuje, plánuje je proto na místo dovážet. A začal s tím už teď ve spolupráci s Kanaďany. Ti v sousedním Ontariu za kanadsko-americkými hranicemi odchytili čtyři vlky, uspali je a naložili do helikoptéry. S tou pak přeletěli do Michiganu a čtyři predátory vypustili do přírody. Nebyl to ale úplně jednoduchý proces. Do nastražených pastí v Kanadě se chytila spousta vlků, ne každý ale splňoval přísná kritéria pro cestu do Spojených států. Ekologové, kteří se na projektu podílí, hledali dostatečně mladé a zdravé jedince. Doufají, že se v novém domově s místními vlky spřátelí a začnou se množit. Tyto naděje však komplikuje fakt, že čtyři vyvolení vlci se před svým únosem navzájem neznali. Vlci žijí ve smečkách a odborníci nevědí jistě, co s nimi stres způsobený vytržením ze známého prostředí udělá. Když se nezačnou množit, začne se národní park shánět po dalším dovozu ze zahraničí. Do pěti let by místní přírodovědci v michiganském parku rádi viděli alespoň dvacetičlennou smečku.

