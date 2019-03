Skupina dětí je nadšená. Jejich idol, youtuber Tary, si udělal čas na setkání s nimi a na jejich otázky. Tary si debatu s malými fanoušky nahrává na svůj instagramový profil. Padne i dotaz: "Proč máš tak drahé oblečení?" Tary odpovídá malému zvídavci bez zaváhání: "Nemám drahé oblečení, jen ty máš málo peněz." Video s nevybíravou reakcí na malého fanouška koluje v těchto dnech internetem a sbírá negativní komentáře. "Přijde mi ubohé, že mu rodiče dětí solí těžké prachy a on jejich dítě takhle setře. Měl by si uvědomit, že on má tolik peněz právě díky těmto dětem a jejich rodičům," říká jeden z nich. S kritikou se ozvaly i přední osobnosti domácí YouTube scény včetně Johnyho Machette nebo Shopaholic Nicol.

Šestadvacetiletý Tary, vlastním jménem Taras Povoroznyk, na kritiky ale reaguje podrážděně: "Já už fakt nevím, co na internetu říkat smím, a co ne! Byla to sranda." Ale neomlouvá se. Přitom nejde o první kontroverzi on-linové celebrity a propagátora parkouru, jehož YouTube kanál odebírá přes 700 tisíc lidí. Průměrný měsíční počet zhlédnutí jeho videí, která už dávno nejsou jen o parkouru, přesahuje 15 milionů. Podobně silný je i na Instagramu, kde jeho posty sleduje přes 440 tisíc lidí. Jenže lidé představují i jeho potenciální slabé místo: celá jeho sláva a byznys na ni navázaný stojí a padají s počtem těch, kteří ho sledují. A počet jeho sledovatelů, kterým je převážně kolem deseti let, stejně jako onomu tázajícímu se chlapci, se v posledních měsících snížil téměř o sto tisíc.

První odliv způsobilo na konci minulého roku video, ve kterém fanouškům předvedl šílenou jízdu ve svém novém voze. Rychlostí až 250 kilometrů v hodině se v něm řítí po české dálnici, ostatní auta předjíždí zprava zleva. Silnou vlnu nevole v tomto případě následovalo i policejní šetření. Jenže Tary se nepoučil, o čemž svědčí "dotazová" kauza. Kvůli pošramocené imagi Taryho opouští jeho publikum, kterému se měl osobně ukázat i v létě na populárním festivalu Utubering. Jenže jeho pořadatelé pozvání zrušili. Přitom ještě před rokem byl Tary úspěšný propagátor sportu, který na videa pro YouTube navázal slušný byznys s tržbami v desítkách milionů korun ročně.

100 tisíc korun Až takovou částku youtubeři dostávají za umístění produktu, značky nebo odkaz na firmu v rámci reklamní spolupráce. Ta může být dlouhodobá nebo pouze pro jedno dané video. 100 tisíc odběratelů je první meta, za jejíž dosažení YouTube oceňuje své autory. Firma jim posílá stříbrnou plaketu s motivem tlačítka play, loga YouTube. 100 zhlédnutí za korunu je v průměru výdělek youtuberů v Česku. Jde o podíl z reklamy, kterou YouTube s videi propojuje.

Parkour jako vášeň i byznys

Rodák z Ukrajiny, který přišel do Česka s rodiči, když mu bylo devět let, objevil parkour kdysi na internetu a ve filmech. Začal ho sám zkoušet a propagovat mezi kamarády. "Udělal jsem střední, šel jsem na vejšku a po pár měsících jsem toho nechal. Nenaplňovalo mě to. A chtěl jsem radši pohnout s parkourem. Už dřív jsem začal točit tutoriály, měl asi 70 videí, 20 tisíc odběratelů a říkal jsem si − budu youtuber," vzpomíná na počátky někdy kolem roku 2010. Odběratelů bylo brzy 100 tisíc, takže stejně jako další pokořitelé první mety od YouTube dostal plaketu s tlačítkem v podobě loga tohoto největšího serveru se sdílenými videi. Prý se mu válí někde ve skříni: "Počty zhlédnutí jsou pro mě důležitější než počty odběratelů."

S podnikáním v parkouru začal v roce 2013. "Začal jsem dělat parkourové workshopy, zaškoloval trenéry. A ukazovalo se, že to může být byznys. Ruku v ruce s tím přišla taková divná náhoda: máma mi na stroji ušila velké široké tepláky. S tím dosahem, který jsem měl, se ukázalo, že ostatní je chtěli taky. No a tak v roce 2014 vznikla moje vlastní parkourová značka. Začal jsem parkouristům prodávat tepláky. A díky YouTube, kterému se dařilo, jsem měl skvělý kanál, kde jsem si mohl všechno promovat," popisuje propojení svých aktivit.