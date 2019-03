Dvakrát za rok se v květinářství utvoří fronty mužů, aby koupili ženě kytku. Ženy mají trochu smůlu, protože jsou tyto dva dny těsně za sebou. V polovině února vyžene muže do květinářství Valentýn a 8. března Mezinárodní den žen. Takto z vnějšku vypadají oba dva dny podobně. Kytka jako kytka. Jenomže není svátek jako svátek. Mezinárodní den žen si připomínáme více než sto let. Na jeho počátku stály demonstrace a nebyly to demonstrace za hezkou kytku, ale demonstrace za rovnoprávnost. Obvykle se soudí, že má tento den kořeny v protestech švadlen, které v únoru roku 1908 vyšly v počtu několika tisíc do ulic New Yorku. Demonstrovaly za volební právo, zkrácení pracovní doby a zvýšení mezd.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru