Fotoaparát na kinofilm už do ruky skoro neberou. Přesto si skupina sedmi českých fotografů pro svůj název vybrala označení citlivosti filmových svitků 400 ASA. "Všichni jsme s filmem začínali," říká Jan Dobrovský, který loni do jedné skupiny stmelil dokumentaristy zvučných jmen a letos jim dojednal první společnou výstavu na skvělé adrese. Fotky Dobrovského, Antonína Kratochvíla, Karla Cudlína, Tomkiho Němce, Jana Mihalička, Alžběty Jungrové a Martina Wágnera v těchto dnech představuje Národní galerie v Praze.

Na ochozu v pátém patře Veletržního paláce má každý svůj malý prostor vymezený třemi stěnami. Vejde se do něj vždy devět velkých fotografií, jde tedy o mikropohled do bohatých archivů autorů. Přesto výstava nepůsobí dojmem mělkého, povrchního hrábnutí.

Kurátor a teoretik fotografie Josef Moucha navrhl téma, s nímž má každý z dokumentaristů zkušenost. "Požádal jsem je, aby ze svého díla vybrali to, co se vztahuje ke střední a východní Evropě a její transformaci během třiceti let," popisuje Moucha, jak vznikla koncentrovaná přehlídka o sedmi kapitolách.

O výstavě ◼ 400 ASA: Fotografie

Veletržní palác, Praha výstava potrvá do 8. září.

Závažné téma postkomunistických proměn a stagnací se v Národní galerii vyjímá. První česká výstavní instituce se přitom fotografii dlouho vyhýbala. "V roce 2002 dalo grémium Národní galerie na vědomí, že reportážní a dokumentární fotografií se nezabývá," připomíná Josef Moucha odmítavý postoj tehdejšího vedení v čele s ředitelem Milanem Knížákem. Stalo se tak poté, co galerie s nepochopitelnou nechutí a po několika odkladech právě roku 2002 otevřela první českou retrospektivu světově proslulého fotografa Josefa Koudelky.

Byla to opět Koudelkova výstava, která minulý rok začala novou éru Národní galerie. Fotograf tu rovněž v pátém patře Veletržního paláce představil svůj slavný reportážní soubor Invaze 68. "Ředitel galerie Jiří Fajt při té příležitosti oznámil, že páté patro bude trvale věnováno fotografii," libuje si Josef Moucha, podle něhož to v dějinách Národní galerie představuje průlom. Už teď je známo, že současnou přehlídku 400 ASA letos vystřídají další dvě fotovýstavy.

Výstavu 400 ASA otevírá soubor mezinárodně proslulého českého fotografa s americkým pasem Antonína Kratochvíla. Jedná se o práce z počátku 90. let minulého století, které v USA vyšly knižně pod názvem Broken Dream. Černobílé záběry pocházejí z Polska, Maďarska, Albánie, Bosny či Rumunska.