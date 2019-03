Umělecký manažer Per Boye Hansen kromě své práce fandí klubu FC Liverpool a občas chodí na ryby. Nadšení fotbalového fanouška i trpělivost rybáře se mu budou hodit také v jeho nové funkci. Od září se Hansen stane ředitelem Opery Národního divadla v Praze, a na starost tak bude mít provoz obou operních souborů v české metropoli, jednoho sídlícího v Národním divadle, druhého ve Státní opeře.

Už teď se Hansen několikátým měsícem seznamuje se stavem instituce a uvažuje, kam posunout soubor, který přebírá po šestileté éře svého předchůdce Petra Kofroně. "Všichni, kdo se dnes zabýváme operou, věnujeme obrovské úsilí tomu, abychom z ní vytvořili uměleckou formu, která ovlivňuje společnost," vysvětluje Hansen v rozhovoru pro Hospodářské noviny. "Opera by neměla být uzavřená pouze pro znalce, obdivovatele krásných hlasů a fanoušky pěveckých hvězd. Společnost by ji měla vnímat jako svoji důležitou součást a zajímat se o ni. A my se naopak zajímáme o dění ve společnosti," dodává.

Příležitost naplnit tuto vizi Hansen spatřuje právě v Praze, která je podle něj dostatečně propojená se světem, jen toho málo využívá. "Potřebujeme navázat intenzivnější dialog s kvalitními dirigenty, režiséry i zpěváky. A máme pro to předpoklady, vždyť v Praze jsou k dispozici tři osobitá tradiční divadla, a navíc ještě Nová scéna," vypočítává Hansen a na mysli má historickou budovu Národního divadla, Stavovské divadlo a Státní operu.

Nastupující umělecký ředitel je přesvědčen, že Opera Národního divadla v Praze může hrát na evropské scéně důležitější roli než dosud. "Každou sezonu chceme zakončit přehlídkou našich inscenací. Ta by měla fungovat také jako lákadlo pro publikum, které přijede do Prahy proto, aby navštívilo naše divadla," naznačuje své plány.