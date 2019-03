Společnosti jako Google, Facebook nebo Amazon jsou už příliš velké a v Evropě představují hrozbu pro podnikání i demokracii. V rozhovoru pro HN to říká Mario Moretti Polegato, zakladatel a majitel italské firmy Geox, která je jedním z největších výrobců obuvi v Evropě. "Pokud tyto podniky nedostaneme pod kontrolu, způsobí to i politické problémy. Nejlepší by bylo, kdyby to dostala na starost nějaká nově vzniklá společná evropská agentura," je přesvědčený Moretti Polegato.

Původně chtěl být vinařem, pak si ale nechal patentovat boty s membránami umístěnými v oblasti, kde se noha nejvíce potí. A začal vyrábět obuv.

Upozorňuje, že on-line prostředí je plné útoků, které mají schopnost dokonce ovlivnit výsledky svobodných voleb. Američtí nebo například švédští vyšetřovatelé poukázali na to, že hackeři napojení na Rusko se tamní volby pokusili ovlivnit. "Jsme neustále svědky různých forem manipulace, které mají leckdy na svědomí mimoevropské země, které chtějí Evropskou unii rozložit," varuje šéf společnosti Geox, který každý rok jezdí do Davosu na Světové ekonomické fórum a o politiku se velmi podrobně zajímá.

Podle Morettiho Polegata je problémem Evropy to, že hlavní internetové firmy jsou dnes buď americké, nebo čínské. Země EU ale potřebují, aby podobné společnosti vznikly i u nich. V opačném případě prý Evropě hrozí, že pravidla na globálním trhu budou stále více určovat Američané nebo Číňané. A Evropané se jim prostě budou muset podřídit.

Svou kritikou společností, jako jsou Google či Facebook, se majitel firmy Geox blíží názorům českého podnikatele Daniela Křetínského. Ten loni na konferenci na Štrbském Plese varoval, že "nikdy v historii neměla žádná firma ani zdaleka takovou moc, jakou mají tyto společnosti". Vyzval EU, aby se je snažila regulovat, a nevyloučil, že v takovém případě by zmíněné podniky musely část svých aktivit prodat.