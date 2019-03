Vědci z pražského Českého vysokého učení technického se snaží vytvořit systém ovládání aut, který by mohl připomínat řízení letadla pomocí joysticku, jak ho známe dnes například z obřího Airbusu A380. Vyvíjejí elektronický systém zvaný "drive by wire", který by měl mít plnou kontrolu nad chováním vozidla na silnici. Už teď s tím řidičům pomáhají různé stabilizační systémy jako třeba ESP.

Zatímco nyní řidič kvůli změně směru točí volantem a při zrychlování či brzdění šlape na pedály, systém by tuto mechanickou činnost nahradil elektronickým ovládáním. Řidič by například při šlápnutí na brzdový pedál neovládal přímo brzdy, ale jen vyslal impulz jednotce, která by už na danou situaci na silnici reagovala sama.

"Dnes je to tak, že jsou řidiči zodpovědní za stabilizaci svého vozu, a když dostanou smyk na náledí, musí se s tím nějak popasovat. Pak to dopadá tak, jak to dopadá. A to my chceme změnit," říká Tomáš Haniš, vedoucí nově otevřeného výzkumného centra pod ČVUT nazvaného Smart Driving Solutions, jež se vývojem systému zabývá.