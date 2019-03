Mobilní operátoři mají v Česku vysoké marže a ze svých zisků neulevují klientům. Kdo si z "ulice" koupí kartu do telefonu, má "jistotu stonásobku", že bude platit víc, než by platil v cizině, kdyby měl to štěstí a narodil se v "mobilně" příznivější zemi.

Nejde o žádné překvapení. Stačí se podívat na historii, jak ji zaznamenala média. V roce 2010 zněl titulek v Hospodářských novinách takto: "Češi platí operátorům nadprůměrné marže". Drahé volání tehdy odborníci vysvětlovali nedostatečně konkurenčním prostředím. V roce 2012 Informační institut zveřejnil studii, která potvrdila, že je Česko, co se týká kvality a cen mobilních služeb, nejhorší v Evropě. A o rok později jsme se opět mohli dočíst, že marže českých operátorů patří k nejvyšším na světě. A všichni doufali, že tehdejší novinka − neomezené volání − s trhem "zamává".