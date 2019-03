Nejdříve jasně řekněme, že dnešní návštěva Andreje Babiše u Donalda Trumpa je dobrou zprávou. Česko-americké vztahy jsou vztahem dvou zemí, České republiky a Spojených států, nejen dvou politiků, kteří své země aktuálně řídí. Jak upozornil sám Babiš, když před odletem do USA uvedl, že ve Washingtonu si s Trumpem připomenou nejen třicet let od sametové revoluce a dvacet let od českého vstupu do NATO, ale že se setkají v den narozenin T.G. Masaryka.

K čemuž doplňme aktuální půdorys Babišovy schůzky s Trumpem. Ze dvou politiků, mezi nimiž si Američané mohli vybrat, Miloše Zemana a Andreje Babiše, bude v Bílém domě ten, který v Moskvě neslibuje zrušení protiruských sankcí uvalených za anexi Krymu, který nelobbuje, aby byl ruský hacker, jenž předtím pravděpodobně vykrádal americké servery, uklizen do Ruska mimo dosah americké justice, a který nezpochybňuje informace tajných služeb o bezpečnostních rizicích technologií čínských firem.

Marketing na steroidech

Na rozdíl od Zemana je český premiér pro Washington ve své zahraniční orientaci srozumitelným spojencem. A Babišova návštěva v USA potvrdí, že partnerství s Amerikou bylo a zůstává v české zahraniční politice klíčovou kotvou příslušnosti k demokratickému Západu.

Jenže tomu, abychom teď už jen řekli "amen, budiž, staň se", brání jedna zásadní věc. Možná ani sám Babiš nevěděl, jak moc má pravdu, když před odletem do USA uvedl, že jsou s Trumpem "stejná krevní skupina". Ano, bohužel. Jak v případě Trumpa, tak u Babiše účel světí opravdu všechny prostředky. Trump a Babiš − to je politický marketing na steroidech.