V Evropě chceme hrát 1. ligu, sliboval v roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu sociolog a lídr kandidátky ČSSD Jan Keller. I letos lídři stran burcují své voliče, aby nadcházející květnové volby nevynechali. Se stejným apelem, který rozeslal do všech zemí EU, přišel tento týden francouzský prezident Emmanuel Macron. Obává se, že nový parlament bude roztříštěný. Přesto vedení stran do klání o 21 europoslaneckých postů posílají podle odborníků kandidátky složené převážně z "béček", tedy osobností, které často rozumí chodu EU, ale nejsou tak veřejně známé, aby dokázaly k volbám přilákat masy.

"Tradičně se do Evropského parlamentu posílají spíše politici 'béčkového' řádu nebo ti, kteří by z nějakého důvodu nevydrželi v současné české politice. Spousta českých stran používá Evropský parlament také jako 'odkladiště' pro své zasloužilé členy," říká politoložka Alžběta Králová.

Například ANO, piráti, ČSSD nebo hnutí SPD Tomia Okamury budou mít přípravu kampaně obtížnou, protože podle odborníků postavili do čela lídry, které veřejnost příliš nezná. Většina stran sice sází na současné europoslance, z lednového průzkumu agentury STEM však vychází, že jedničku sociálních demokratů Pavla Poce nezná 70 procent dotázaných, a lídryni ANO Ditu Charanzovou dokonce 81 procent respondentů, což ji řadí mezi nejméně známé české europoslance.