Hezky se nám to letos sešlo. Připomínáme si 30 let od nově nabyté svobody a 15 let od vstupu do EU. Obě tato nejzásadnější výročí našich nedávných dějin jsou velmi svázaná s podnikáním a trhem. Bez toho třicátého bychom ani jedno neměli. To mladší, patnácté, nám otevřelo tržní náruč a možnost podnikat v nejtěžší evropské konkurenci. Vůči oběma jsme v zásadě obstáli, což by nás však rozhodně nemělo ponechat ve stavu snění na vavřínech.

Tržní a podnikatelské prostředí se u nás může velmi podstatně zlepšit. Z pohledu výkonnosti i dodržování férových pravidel. U výkonnosti nečekejme na krizi ani překročení neviditelné hranice ekonomického potenciálu a investujme, abychom nespadli do pasti středně příjmové ekonomiky bez perspektivy dalšího růstu. Zvláště veřejné investice vyžadují podstatné navýšení objemu i preciznější zacílení, aby se co nejvíce vyplatily. A ty soukromé pak musí být výnosnější a inovativní, obě dohromady pak musí být odvážnější, až průlomové.

Pokud jde o kultivaci prostředí, buďme přičinliví a vnímaví. Nebuďme tolik černými pasažéry či hráči v šedých zónách. Pak se nemusíme bát, že bychom při dalším podobném kouzlu výročí a z něj plynoucího bilancování ztratili cestu prosperity či vybočili z evropského pelotonu konkurenceschopnosti.

