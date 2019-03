Italská investiční skupina Investindustrial kupuje většinový podíl v legendárním britském výrobci sportovních vozů Morgan Motor Company. Dohoda bude dokončena v dubnu. Finanční data o obchodu skupina nezveřejnila. Rodina Morganových, která automobilku vlastnila 110 let, zůstane menšinovým akcionářem. Britská firma jako jediná na světě vyrábí vozy s dřevěným rámem, ročně jich prodá kolem 850. V minulosti se na automobil od firmy Morgan čekalo až deset let, dnes ho má zákazník doma za půl roku.

Automobilka nyní představila nejnovější vůz Morgan Plus Six na autosalonu v Ženevě. Vůz se šestiválcovým motorem stojí 77 995 liber (2,3 milionu korun). Tržby výrobce, který má 190 zaměstnanců, v loňském roce činily 33,8 milionu liber (přes miliardu korun), čistý zisk dosáhl 3,2 milionu liber. Společnost Investindustrial pomůže automobilce urychlit vývoj nových výrobků a zlepšit jejich celosvětovou distribuci a marketing. Italský investor drží také podíl ve společnosti Aston Martin a šest let byl majitelem výrobce motocyklů Ducati.