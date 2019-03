Poslední dva týdny je na devizovém trhu s korunou nuda. Proti euru je kurz zaseklý mezi 25,60 a 25,70.

Letošní rok se zatím nese ve znamení snižující se závislosti kurzu české měny na globálním sentimentu a vývoji okolních regionálních měn. Na rozdíl od loňska je, zdá se, koruna do určité míry opět ovlivňována i domácími událostmi.

Rozhýbat ji mohou zpřesňující se očekávání toho, jak dopadne zasedání bankovní rady ČNB o sazbách. Uskuteční se 28. března. Trh má nyní zakalkulovány zhruba dvě třetiny z předpokládaného zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Přetrvávající vysoký objem peněz na trhu brání koruně v posilování a naopak ji činí zranitelnou. Rizikem pro spekulanty je tedy to, že ČNB v březnu sazby nezvýší. Na to by zřejmě tuzemská měna reagovala oslabením.

K lepšímu formování očekávání ohledně dalšího pohybu úrokových sazeb a potažmo kurzu pomůže nadcházející série dat. Další pokles nezaměstnanosti a robustní růst reálných mezd podpoří očekávání vyšších sazeb. Stejným směrem by měla vyznít únorová inflace. Ta se podle našeho odhadu dostala na 2,6 procenta. Naopak největší hrozbu a neznámou představuje brexit. Obavy z jeho neřízené varianty, odstartované den po zasedání ČNB, by rozhodnutí zvýšit sazby odložily.

