Hospodářství Číny, druhé největší na světě, se musí mít na pozoru. Jeho tempo už řadu let zvolňuje, zatímco celkový dluh − státu, firem a domácností − stoupl a odpovídá přibližně trojnásobku hrubého domácího produktu. Velké téma je to i pro Všečínské shromáždění lidových zástupců, které začalo včera a potrvá do poloviny března.

Zákonodárný sbor komunistické Číny je s více než třemi tisíci poslanci nejpočetnější na světě. V úvodu svého letošního zasedání, na němž v Pekingu hodnotí stav hospodářství a jeho cíle na letošek, si vyslechl obsáhlou zprávu pre­miéra Li Kche-čchianga. "Tempo růstu globálního hospodářství zvolnilo, ve světě sílí ochranářství a také jednostranné tlaky," prohlásil Li.

Hrubý domácí produkt Číny podle jeho zprávy letos meziročně stoupne o šest až 6,5 procenta, nejméně za posledních 28 let. Zpomalení růstového tempa v Číně by nemělo být zas tak velké překvapení. Jak poznamenává agentura Bloom­berg, není to jenom důsledek ochlazování globálního hospodářství, ale i toho, že Peking už několik let za klíčovou prioritu nepovažuje rychlé tempo růstu, nýbrž snižování zmíněných obřích dluhů.

Podle oficiálních údajů zveřejněných v Pekingu v úhrnu dosahují 34 bilionů dolarů, což odpovídá asi 250 procentům HDP. Švýcarská banka Credit Suisse je ve studii zveřejněné koncem ledna na Světovém ekonomickém fóru v Davosu odhaduje na více než 300 procent čínského HDP. Ale vzhledem k tomu, že není možné přesně podchytit úvěry poskytované "stínovým sektorem" − různými fondy, včetně realitních, a nebankovními institucemi −, bude tento ukazatel ještě vyšší.