Lidé v Česku budou moci podávat hromadné žaloby podobně jako třeba ve Spojených státech či v řadě evropských zemí. Poškozeným zákazníkům by se tak vyplatilo soudit se i kvůli škodě v řádu stovek korun. Nový zákon o hromadných žalobách by mělo ministerstvo spravedlnosti dokončit během příštího týdne. "Očekáváme, že se schválí v průběhu příštího roku. Platit by měl od poloviny roku 2021," říká mluvčí ministerstva Lucie Machálková.

Kauz, ve kterých by Češi nově mohli podávat hromadné žaloby, je celá řada − od spotřebitelských sporů až po ekologické havárie. Když se například před čtyřmi lety dostala kontaminovaná voda do potrubí v pražských Dejvicích, získali − ale jen někteří − tamní obyvatelé od Pražských vodovodů a kanalizací kompenzaci pět tisíc korun. Pokud by tehdy měli možnost podat hromadnou žalobu, jejich vyjednávací pozice by byla výrazně silnější. Dalším příkladem je aféra falšování testů emisních norem Dieselgate, která se v Česku týká asi 165 tisíc majitelů aut z koncernu Volkswagen.