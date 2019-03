Strojvůdci začnou brzy podobně jako řidiči sbírat trestné body. Zároveň skončí doba, kdy po dlouhé směně u jednoho dopravce odcházejí sloužit další hodiny k jiným firmám.

To jsou ve zkratce dvě opatření, kterými chce ministr dopravy Dan Ťok (ANO) předejít tomu, aby se opakovala série nehod a dalších pochybení, které se na tuzemských kolejích odehrály v posledních dvou týdnech. Poslední nehoda se stala v úterý, když se na brněnském nádraží srazily dva vlaky a zranilo se více než 20 cestujících. Jen za poslední dva týdny už jde o osmý případ, při kterém byli ohroženi pasažéři. Vše nasvědčuje tomu, že většina nehod byla způsobena chybou na straně strojvůdců. A právě na ně je teď upřena pozornost.

Nezodpovězenou otázkou však zůstává, proč k nárůstu nebezpečných incidentů dochází právě nyní. České dráhy se domnívají, že podobně jako v autech může za nehody na dráze chvilková nepozornost, leckdy způsobená třeba tím, že strojvůdce za jízdy sleduje telefon místo toho, aby se věnoval vedení vlaku. Snad i proto chce Ťok strojvůdce hlídat podobně jako řidiče.

Bodový systém má být zapracován do textu novely zákona o drahách, která by mohla začít platit od 1. ledna 2020. Detaily se ještě připravují, ale podle Drážního úřadu by za opakovaný prohřešek mohl strojvůdce na čas přijít o licenci. Podle Ťoka má však být systém navíc motivační. "Dopravci by ho měli využít k tomu, že strojvůdci, kteří dlouhodobě nemají problémy, budou mít lepší platové podmínky než ti, kteří nedbají předpisů, projíždějí červenou, způsobují mimořádné události nebo nedej bože nehody," řekl Ťok.