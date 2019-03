Byl to jeden z nejviditelnějších kroků hnutí Žít Brno: projekt ukončování bezdomovectví rodin v druhém největším městě republiky. Zatímco Žít Brno se loni již nedostalo do zastupitelstva, jeho projekt Rapid Re-Housing neboli rychlé znovuzabydlení naopak sbírá ocenění v zahraničí a chtějí jej převzít i další města v zemi včetně Prahy.

Projekt, který byl spuštěn před dvěma lety, stál osm milionů korun převážně z evropských peněz, kdy bydlení získalo 50 nejohroženějších rodin. I přes pochyby nakonec po roce prodloužilo město smlouvu s 48 z nich. V Brně navíc uspořil projekt nejméně 1,5 milionu korun ročně z veřejných rozpočtů − tolik předtím stála náhradní rodinná péče či služby dětských domovů za děti, které si poté rodiče vzali domů.

"Původní očekávání bylo, že po roce prodlouží nájem osmdesát procent nájemníků, tady to bylo 96 procent domácností, to je obrovský úspěch," hodnotí výsledek předseda Platformy sociálního začleňování Štěpán Ripka. Právě platforma, sdružující více než stovku odborníků a institucí, se nyní podílí na tom, aby se projekt přenesl i do dalších měst v republice.