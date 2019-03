Před začátkem vyjednávání o podmínkách svého vystoupení z Evropské unie Britové hodně spoléhali na Nizozemsko. Obě země tradičně měly v rámci EU podobné názory, byly často skeptické k další integraci. Kromě toho mají velký vzájemný obchod. Británie tak doufala, že právě země jako Nizozemsko se za ni postaví a zajistí pro ni co nejlepší podmínky odchodu z unie. Jenže nic takového se nestalo.

"EU je naprosto klíčová pro stabilitu, prosperitu i naši roli ve světě. Rozhodně ji nepodkopeme v zájmu lepší dohody se Spojeným královstvím," říká v rozhovoru s HN nizozemský ministr zahraničí Stef Blok. Dnes bude v Praze jednat se svým českým kolegou Tomášem Petříčkem.

Nizozemsko ještě nedávno patřilo k zemím, v nichž podpora občanů evropské integraci klesala. Po britském referendu z roku 2016 ale naopak výrazně narostla.

Stef Blok (54) Nizozemským ministrem zahraničí je od března minulého roku. Předtím byl například ministrem vnitra nebo spravedlnosti. Je členem liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD). Ta je v rámci EU spojencem českého hnutí ANO – obě strany spolu v Evropském parlamentu sedí v liberální frakci ALDE. Šéf VVD Mark Rutte je už téměř devět let nizozemským premiérem. Blok otevřeně kritizoval multikulturalismus. Podle něj je jen těžko možné najít příklad společnosti, kde by příslušníci různých kultur žili nikoliv odděleně, ale skutečně vzájemně integrovaně.

Blok ve vztahu k Británii zdůrazňuje to, co je jedním z hlavních rysů vyjednávání mezi ní a unií − země EU jsou naprosto jednotné. Hned na začátku odmítly britské úvahy o tom, že by si Londýn i po brexitu mohl zachovat řadu výhod plynoucích z členství, ale přitom by už nemusel plnit povinnosti, které tyto výhody podmiňují. Například umožňovat volný pohyb pracovníků ze zemí EU.

Ministr Blok zdůrazňuje, že po brexitu, který by měl nastat 29. března, je nevyhnutelné, že obchodní vztahy mezi Británií a unií už nebudou tak hladké jako dosud. A to proto, že se Londýn rozhodl odejít nejen z EU, ale i ze společného evropského trhu a evropské celní unie. Ostatní země EU se shodují, že raději akceptují negativní ekonomické dopady spojené s brexitem, než aby Británii poskytly jednostranné výhody, které by zpochybnily pravidla platná na společném evropském trhu. Ten je pro ekonomiky členských zemí naprosto klíčový.

Řada politiků včetně těch českých mluví o tom, že by se EU měla poučit z toho, že ji opouští jeden z jejích nejvýznamnějších členů. Stef Blok ale zdůrazňuje, že o čem přemýšlet mají především Britové. "Nejdůležitějším ponaučením je nejistota, které teď čelí Británie. Ukazuje to, že členství v EU je nejlepší zárukou prosperity a stability."