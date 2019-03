V areálu Baťových závodů ve Zlíně finišuje obnova 64. budovy

V bývalém baťovském průmyslovém areálu v centru Zlína končí revitalizace 64. budovy. Developer Cream Real Estate náklady vyčíslil na 300 milionů korun. Objekt byl postaven v polovině 30. let minulého století jako centrum Baťových výzkumných ústavů. O dvacet let později se 64. budova stala pracovištěm Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie. Dnes jsou v ní kanceláře a sklady. Bývalý baťovský průmyslový areál má rozlohu asi 65 hektarů, ve východní části sídlí úřady a firmy, také krajský úřad umístěný do Baťova mrakodrapu. V západní části areálu jsou výrobní firmy. Různé subjekty a instituce se snaží o postupnou revitalizaci a oživení areálu. Cream Real Estate vlastní asi polovinu budov a připravuje projekt Fabrika, v němž se počítá hlavně s obchody, ale také s kancelářemi i byty.

Za koupi bytu v Praze nabízí developer Geosan rok bydlení "zdarma"

Společnost Geosan Development přišla šest měsíců před dokončením bytového projektu Element Letňany v Praze 9 s marketingovou akcí. Lidem, kteří si zde do poloviny dubna koupí byt, slibuje hradit po jeden rok náklady spojené s jeho provozem − vodné a stočné či provoz výtahu. Dá se očekávat, že náklady na provoz domu budou velmi nízké. Objekt je kvalitně zateplen, spadá do energetické třídy B, to je druhá nejlepší u novostaveb. Byty budou vybaveny rekuperační jednotkou, která vedle úspor energií zajišťuje i kvalitu vzduchu uvnitř.

Realitní fond ZDR vstoupil na Slovensko

Nové Zámky se Realitnímu fondu společnosti ZDR Investments SICAV staly vstupní branou na Slovensko. Zakoupená nemovitost z roku 2008 leží v hlavní retailové zóně města a pronajímá si ji německý diskontní řetězec KiK Textilien. ZDR Investments jedná o investicích do dalších tří projektů na Slovensku. Transakce by mohly být uzavřeny v letošním nebo příštím roce. ZDR vlastní desítku budov v Česku, pronajímá je převážně mezinárodním řetězcům. Fond vlastní i pozemky, na nichž připravuje výstavbu dalších komerčních objektů.

V komplexu nájemních bytů na Albertově se opět renovuje

Albertov Rental Apartments, areál nájemních bytů, prochází posledních deset let renovacemi. Vlastník momentálně v bytech instaluje nové osvětlení, nový kabát dostanou i koupelny, kuchyňské linky a společné prostory. Většina z 269 vybavených bytů v budově je dlouhodobě pronajímaná. Od zahájení provozu domu v roce 2008 se nájemné zvýšilo o téměř 28 procent. Průměrná doba pronájmu je aktuálně 27 měsíců. Součástí areálu jsou i obchody, restaurace a služby i pro širší veřejnost. Albertov Rental Apartments je vůbec prvním komerčním nájemním bytovým domem v Praze, jeho novějším konkurentem je Luka Living, dům o 215 bytech, který vyrostl přímo nad stanicí metra B.

Albertov Rental Apartments Foto: CTR Albertov