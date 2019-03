Mrazírna potravin pro stav nouze zatím ještě nikdy v nouzi nebyla. Když je svět zalitý sluncem, na stovky tun jídla ve státních rezervách si nikdo ani nevzpomene. V případě války, krize nebo jiného ohrožení se z nich ale stane hlavní zásobárna České republiky. Se zaměstnanci Správy státních hmotných rezerv zastavujeme u vjezdu do nevábného oploceného areálu nedaleko Sokolova. Jeho historie sahá až do 30. let, kdy zde byl pivovar. Později ho nahradila drůbežárna s vlastní porážkou. Dnes sem jdeme navštívit mrazírny, ve kterých stát ukrývá zásoby jedné ze strategických surovin: másla.

Správa má za úkol zajistit přípravu na výjimečné a nečekané situace, kdy není možné běžné zásobování potravinami či palivy. Bez nich jsou v ohrožení životy a zdraví lidí. Stát za zásoby, jež je nutné udržovat čerstvé a v pohotovosti, ročně utratí 2,5 miliardy korun. Vedle bojeschopné armády, dobře vycvičených hasičů a policistů je i toto cena za ochranu obyvatel.

Cílem hmotných rezerv v případě problémů není zabezpečit celou Českou republiku. Potraviny se použijí, pokud dojde k odříznutí části území od zásobovacích cest, například při povodních, pádu mostu nebo evakuaci města. Z potravinových rezerv však svému účelu zatím posloužilo pouze sušené mléko, když ho ministerstvo zahraničí poslalo jako humanitární pomoc do Sýrie.

Fotogalerie Fotogalerie Máslo na horší časy

Ve státních hmotných rezervách ale neleží jenom potraviny. Jsou připravené například na příchod uprchlíků při konfliktu v sousední zemi. V takové situaci dokážou zaměstnanci správy mimo jiné postavit a zásobovat stanové evakuační městečko.

Rezervy v problémech

Státní hmotné rezervy ◼ Jde o zásoby strategických surovin, které Česko použije pro zajištění obrany státu, odstraňování následků krizových situací či ochranu životně důležitých hospodářských zájmů. Rezervy může také využít při živelních katastrofách nebo vyhlášení války.

◼ O zásoby může v případě nouze požádat premiér nebo hejtman. Seznam všech surovin, které rezervy obsahují, není veřejný. Vláda drží v tajnosti i přesné množství rezerv či místa, kde je skladuje. Jde o informace, které by mohl nepřítel zneužít například při mezinárodních sporech.

◼ Z potravin lze ve skladech najít například sušené mléko, mražené maso, obilí, tavené sýry, masové konzervy, cukr, máslo, sůl nebo škrob. V současné době hledá správa nového dodavatele cukru a skladovatele másla. Chystají se také tendry na řepkový olej, hrách, masové konzervy, sušené odtučněné mléko, zmrazené maso, paštiky, čočku a dlouhozrnnou rýži. Pro případ nouze má stát rovněž vlastní stádo krav.

◼ Ve skladech jsou také například prostředky protipovodňových opatření nebo mostní provizoria. Loni se lidé mohli setkat s cisternami, které Správa státních hmotných rezerv půjčovala obcím kvůli problémům se suchem a nedostatku pitné vody.

◼ Správa rezerv dále na požádání ministerstva zahraničních věcí zajišťuje distribuci humanitární pomoci. V minulosti dodávala například deky na Ukrajinu nebo sušené mléko do Sýrie.

Auto se za bránu areálu, který patří společnosti Undercliff, nedostane bez povolení zdejšího správce Petra Basetlíka. Vláda se snaží přesnou polohu i velikost rezerv tajit, takže sem mnoho návštěvníků nezavítá. Žádná další bezpečnostní opatření už ale nepřijdou. Přestože jde o strategické zásoby, pro skladování másla není třeba nic speciálního. Snad jen dodržovat předepsanou teplotu, aby se kostky nezkazily nebo nenačichly.

Jaký bude další osud rezervního másla, v tuto chvíli není zcela jasné. Undercliff se o státní zásoby stará od roku 2014. Jeho smlouva brzy vyprší a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr hledá nového "ochraňovatele". Kvůli nejistotě spojené s vývojem na trzích však neví, zda uspěje.

"Jdeme do průzkumu bojem. Nejsem si jistý, jaká je situace na trhu. O zakázku nemusí být zájem, protože podmínky jsou poměrně přísné a cena, za kterou máslo koupíte, jde nahoru," přemítá Švagr, který už za necelé dva týdny otevře obálky s nabídkami od případných zájemců. Ty rozhodnou, kdo převezme máselné rezervy, jejichž hodnota je podle dokumentace k veřejné zakázce 58 milionů korun. A bude chránit a pravidelně obměňovat stovky tun tuku.

Mimochodem, podobnou svízel nyní Pavel Švagr zažívá i při hledání dodavatele cukru. Potřebuje do rezerv nakoupit krystal za 25 milionů korun, když ale loni zakázku vypsal, nikdo se nepřihlásil. Cukrovarníci oslovení HN uvádějí, že by pro ně bylo příliš nákladné zpracovat starý cukr, který musí z rezerv nejdříve převzít, než se nahradí novými zásobami. Švagr tedy pravidla zakázky zmírnil a vyhlásil ji podruhé. Výsledky měly být známé v polovině února, jenže i tento pokus selhal − pro změnu nefungoval státní systém na zadávání veřejných zakázek.

Za dveřmi mrazírny při minus 18 stupních leží v krabicích zhruba 420 tun máselných kostek. Potřeby státu pokryje zhruba na den a půl. Nezdá se to jako velká rezerva. Už předchozí vláda premiéra Bohuslava Sobotky měla ambici rozšířit potravinové zásoby alespoň na pokrytí tří dnů fungování státu. Zatím na to ale ve státním rozpočtu nejsou peníze. Vláda v případě potravin částečně spoléhá na zásoby u českých výrobců a v obchodních domech. Jiné je to ale například s ropou, kde rezervy pokryjí spotřebu celého státu na 86 dnů. Tady velikost rezerv určují evropské předpisy.