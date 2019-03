Když se v květnu 2015 stal Bořivoj Líbal řídícím partnerem PwC Legal, vzbudilo to nebývalou pozornost. Ve třiatřiceti letech byl vůbec nejmladším partnerem české pobočky mezinárodní kanceláře. Stejně velké překvapení vyvolal v odborných kruzích i jeho nenadálý odchod v prosinci loňského roku. Výpověď nedal sám, spolu s ním to udělalo sedm lidí z jeho týmu. "Po pravdě jsem nevěděl, kolik jich se mnou odejde," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Líbal. Do nového působiště v Noerr, kanceláře s centrálou v Německu a s pobočkami v deseti zemích, pak zamířili až na jednu výjimku společně.

HN: Proč jste koncem loňského roku opustil PwC?

Moje rozhodnutí bylo výsledkem dlouhodobějšího vývoje v kanceláři. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem již necítil dostatečnou podporu pro úspěšné realizování strategie, kterou jsem osobně považoval za správnou.

HN: Buďte konkrétnější…

V zásadě se představa dalšího vývoje kanceláře neshodovala s tím, jak by měla podle mého názoru advokátní kancelář fungovat. Příkladem může být třeba oblast rozvoje lokálního byznysu. Ten považuji za jeden z důležitých zdrojů.

Bořivoj Líbal (37) Vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působil mimo jiné v advokátních kancelářích CMS Cameron McKenna či Havel, Holásek & Partners. V květnu 2015 se stal vedoucím partnerem PwC Legal. Líbal se především specializuje na korporátní právo, zahraniční a domácí akvizice společností. Kromě toho se věnuje také smluvnímu právu a problematice řízení firem. Je rovněž předsedou Česko-portugalské obchodní komory.

HN: Necílit na vlastní lokální klienty je proti trendu. Velké poradenské firmy naopak posilují svá právní oddělení tak, aby mohla fungovat samostatně. Opravdu je to strategie PwC?

To mi nyní již nepřísluší hodnotit, uvidíme, jakou cestou se PwC Legal nakonec vydá. Jedno je však jisté, abyste byli schopni kvalitně servisovat klienty přicházející z mezinárodní sítě včetně transakčního oddělení PwC, potřebujete kvalitní právníky orientované na byznys.

HN: Těch v PwC Legal asi moc nezbylo, vlastně pět, když s vámi odešel celý tým a záhy další dva právníci. Jak si osobně vysvětlujete, že jste způsobil takto masivní reakci?

Poté co jsem v týmu oznámil konec, položili lidé výpovědi během následujícího dne. Neměli přitom jistou žádnou jinou práci. Někteří měli hypotéky či děti. Současně však měli stejný pohled na věc a dali jasný signál, co si myslí. To, že se něco říká, je jedna věc, a že se pak odhodláte, je věc druhá.

HN: A také je jedna věc rozhodnutí skončit, druhá pak připojit se k vaší "výpravě" a hledat uplatnění společně.

Ta parta je dost nesourodá. Každý z týmu se zaměřuje na něco jiného. Jejich krok pro mě byl natolik emocionálně silný, že jsem se rozhodl udělat maximum pro to, abychom zůstali jako tým pohromadě. Zároveň jsem každého jednoho z nich vybídl, aby šli k headhunterovi a hledali si práci i s tím, že preference je zůstat spolu.