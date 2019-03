Pobyt v Haagu, kde čtyři roky působila jako globální šéfka HR nizozemské skupiny NN Group (dříve pojišťovací větve ING), se chýlí ke konci. Renata Mrázová se postupně začíná stěhovat do Prahy. V oboru zůstane: v květnu se stane šéfkou lidských zdrojů pro celou skupinu Home Credit. V několikaměsíční pauze před kariérní změnou si Mrázová, jež před pěti lety vyhrála anketu Hospodářských novin TOP 25 žen českého byznysu a následně byla uvedena do síně slávy, nachystala ještě jednu novou zkušenost. V soukromém projektu s ilustrátorkou Denisou Proškovou připravila knihu Velké ženy z malé země. "Bylo to, jako bych stavěla malou firmu na zelené louce," říká autorka před zítřejším vydáním svého díla.

