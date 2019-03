Veterinární inspektoři z Česka vyrazí do Polska, aby si prohlédli, zda tamní úřady přísněji dohlížejí na jatka a produkci hovězího. Domlouvají se na tom ministři zemědělství obou zemí Miroslav Toman a Jan Krzysztof Ardanowski. Po několika týdnech mediální přestřelky by v úterý spolu měli hovořit telefonicky. Cílem je, aby do konce března skončily mimořádné české kontroly polského masa na hranicích.

"Už dříve jsme zvali české inspektory, aby přijeli, vybrali si, která jatka chtějí vidět, jako nedávno inspektoři z EU," řekl v exkluzivním rozhovoru pro HN Ardanowski. "Zval jsem i ministra Tomana. Chci ho požádat, aby držel své emoce trochu na uzdě. Ta opatření neděláme kvůli českým médiím, ale protože chceme napravit náš systém."

Mimořádné kontroly kritizovala i Evropská komise, protože jsou proti pravidlům vnitřního trhu unie.

Česko-polská slovní válka o hovězí vypukla po lednové reportáži polské televize TVN o tajných porážkách nemocných zvířat. Jejich maso se dostalo mimo jiné i do Česka, které ihned na hranicích s Polskem zavedlo mimořádné kontroly dováženého masa. Ministr Toman opakovaně tvrdil, že chce chránit zdejší spotřebitele. Čeští inspektoři pak objevili salmonelu v dalších dodávkách masa z Polska, naposledy minulý týden u kuřecího.