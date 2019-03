Mnohamiliardovou investici čínské skupiny CEFC do tuzemské J&T Finance Group vloni zastavila Česká národní banka. Číňané podle ČNB nedostatečně doložili původ peněz. I tento příklad může napovědět, v jakých případech by stát v budoucnu mohl kontrolovat některé investice z rizikových zemí, jako jsou Čína nebo Rusko. Nešlo by přitom jen o banky, omezení by se dotkla více oborů, navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Nově by také mohla zablokovat riskantní investice vedle ČNB i vláda. Pokud změna projde, Česko by se zařadilo vedle Francie či Německa. Ty své strategické podniky před rizikovými investory už chrání.

Ministerstvo novinku připravuje od loňského srpna a v pondělí předložilo vládě první návrh. "Některé investice by teoreticky mohly být bezpečnostním rizikem. Obecně jsme pro takový zákon," podpořil vicepremiér za ČSSD Jan Hamáček snahy své koaliční kolegyně a ministryně průmyslu Marty Novákové (ANO).

Její úřad vytváří plán podle německého vzoru. Prozatím počítá s tím, že kontroly investic budou dvojího druhu − přísnější a mírnější. V přísném režimu by stát musel investice ve vybraných strategických odvětvích předem povolovat. Podle lidoveckého poslance Jana Bartoška, který se na přípravě podílí, by mezi sledované obory mohl patřit kvůli praní špinavých peněz bankovní sektor, dále zbrojní průmysl, energetické podniky nebo firmy s výjimečným know-how. Ministerstvo přitom plánuje prověřovat případy, kdy by zahraniční firma v takovém strategickém českém podniku kupovala větší než desetiprocentní podíl.

Pozor na Čínu Honba za technologiemi: ◼ Každý stát EU bude moci požádat Evropskou komisi, aby posoudila, jestli chystaná investice firmy ze třetí země do některé domácí společnosti není riziková, dohodly se nedávno členské země unie a europoslanci.

◼ Opatření sice obecně mluví o investicích firem ze zemí mimo EU, v praxi je ale jasné, že jde hlavně o čínské podniky. Ty se v posledních letech snaží skupovat podíly ve strategicky důležitých firmách po celé Evropě. Podle kritiků jim nejde o investice, ale například o zisk kriticky důležitých technologií.

◼ Poté co Evropská komise vydá své stanovisko, bude na dané zemi, aby rozhodla, jestli investici zakáže, nebo ne.

◼ Některé země mají vlastní postup pro posuzování investic už teď. Například Němci je mohou zakázat, pokud chce podnik ze třetí země získat aspoň čtvrtinový podíl v nějaké německé firmě a úřady tento krok vyhodnotí jako rizikový.

Nejen Evropa:

◼ Přísný mechanismus pro posuzování cizích investic mají například Američané nebo i samotní Číňané. 173,3 mld. Kč byly v roce 2017 celkové zahraniční investice v Česku. Největší podíl 97,1 miliardy korun připadá na Německo. Jde o předběžná data České národní banky. 5,8 mld. Kč investovala v Česku v roce 2017 Čína. Opět jde o předběžná data. Čína nepatří mezi klíčové investory, v roce 2016 tu investovala 12,5 miliardy korun.

Druhý, lehčí režim by podle představ ministerstva umožňoval prověřit jakoukoli investici pět let zpátky. "Úřad by se zaměřoval zejména na oblast kritických technologií," upřesnil Ota Šimák, vedoucí ministerského oddělení ochranných opatření obchodu. V případě, že by jeho kolegové provádějící šetření narazili na potenciálně problematickou investici, věc by předali k projednání vládě. Ta by mohla investici zrušit. "Na začátku šetření by investor poskytoval základní soubor informací o své vlastnické struktuře a konkrétní transakci. Na těchto údajích by bylo prověřování postaveno," popisuje fungování mechanismu Šimák.

Podle podkladů pro vládu, které má redakce k dispozici, by nově vytvořený odbor ministerstva průmyslu ročně kontroloval až tři stovky investic. "Lze předpokládat, že prověření investice proběhne v naprosté většině případů bezproblémově a dojde k jejímu povolení," uvádí se v materiálu.

Další analýza, z níž ministerstvo vychází, považuje za rizikové země Rusko a hlavně Čínu. Česko přitom podle think-tanku MERICS patří vedle Německa, Maďarska či Irska mezi nejzranitelnější západní země v oborech, jako jsou strojírenství, IT či nanotechnologie.