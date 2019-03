Už několik let se ve Francii diskutuje o zavedení zvláštní daně pro internetové giganty, jako je Google nebo Facebook. Od příštího ledna bude právě Francie první v Evropské unii, jež se k tomuto kroku odhodlá. Tříprocentní daň z obratu v zemi by mohla do státní kasy vynést až 500 milionů eur, tedy v přepočtu 12,8 miliardy korun ročně, uvedl v rozhovoru pro list Le Parisien francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

"Daňový systém 21. století musí být postaven na tom, co má dnes hodnotu. A to jsou data," prohlásil Le Maire. Dodal, že zdanění internetových gigantů je také záležitostí "daňové spravedlnosti". Podle jeho slov platí o 14 procentních bodů nižší daně než střední a malé evropské podniky.

Paříž už má přesnější plán, jak bude daň vypadat. Dotkne se všech technologických podniků, jejichž globální obrat dosáhne alespoň 750 milionů eur, z toho ve Francii nejméně na 25 milionů eur.