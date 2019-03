Ve chvílích, kdy se politici chystají na horkou část kampaně před květnovými volbami do Evropského parlamentu, vznikl spor, který ukazuje rozdílné postoje tuzemských stran na dění v unii.

Výměnu názorů odstartovaly výroky předsedy ODS Petra Fialy, který kritizoval Evropskou unii za tvrdý postoj vůči Velké Británii při jednání o jejím vystoupení z EU. "Vyjednávači a Evropská komise se snaží Británii ponížit a nechtějí přijmout žádné další kroky, které by vedly k dohodě. Považuji to za obrovskou chybu," řekl HN Fiala, který zároveň odmítá kritiku své strany jako protiunijní. "My jsme už mnohokrát čelili kampani, že ODS je proti Evropě, ale to není přece pravda," řekl Fiala. Zároveň se zastal i lídra kandidátky Jana Zahradila, který Brity rovněž hájí. "On je záruka rozumné evropské politiky. Nikdy by ho nenapadlo, že se má z EU odcházet nebo dělat podobné nesmyslné věci," prohlásil šéf ODS.

Proč tedy vystoupil Fiala na obhajobu Velké Británie? Podle jeho slov je v zájmu České republiky poskytnout Británii čas, aby se zformovala přesvědčivá většina, která odhlasuje dohodu s EU. "Odchod bez dohody je pro nás špatný," podotkl.