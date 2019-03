Někdy se těžko ubránit dojmu, že si nejsilnější vládní strana dělá z občanů Česka legraci. Týden probíhala debata o zásadní změně financování zdravotnictví − zrušení plateb za státní pojištěnce a zvýšení zdravotních odvodů pro zaměstnance a živnostníky, to vše zkombinované se zrušením superhrubé mzdy.

K bombastickému plánu ministryně financí Aleny Schillerové se vyjádřili úplně všichni, novinami projely titulky typu "Reforma, která nemá obdoby!". No a nakonec se ukázalo, že to byla debata o ničem. Andrej Babiš pravil, že takovou změnu prostě nechce. Konec, šmytec.

Není to poprvé, kdy to vypadá, že si Andrej Babiš ze všech utahuje. Před pár týdny nejdřív mohutně prosazoval školní obědy zadarmo pro všechny děti, dokonce se hádal se sociálními demokraty, kdo že s tím úžasným nápadem přišel. Mělo se to za hotovou věc. Jenže nakonec Babiš otočil a řekl, že vlastně ne, že žádné obědy zadarmo nebudou, protože… protože prostě nebudou.

V seznamu "anolegrácek" bychom mohli pokračovat. Dosud se ve vládách, kterých se účastnilo hnutí ANO, mohutně nabírali státní zaměstnanci − přibylo jich 40 tisíc. Teď ANO ohlašuje desetiprocentní propouštění, protože úředníků je prý moc. Dosud Babiš tvrdil, že na živnostníky musí být přísnost, zaváděla se EET a úředníci finanční správy byli finančně motivováni, aby někoho lapli za nepravosti. Teď se zase lká, jak jsou na tom živnostníci bídně, a přísahá se na omezení kontrol a byrokracie. Komedie. Fraška.