Občané Evropy. Pokud si dnes dovoluji obrátit se přímo na vás, nečiním tak pouze ve jménu dějin a hodnot, které nás spojují. Ale proto, že situace je naléhavá. Za několik týdnů proběhnou evropské volby, které budou rozhodující pro budoucnost našeho světadílu.

Ještě nikdy od druhé světové války nebyla Evropa tak potřebná. A přitom ještě nikdy nebyla v takovém ohrožení.

Jeho symbolem se stal brexit. Symbolem krize Evropy, která nedokázala reagovat na potřebu národů domoci se ochrany ve vztahu k velkým otřesům současného světa. A také symbolem evropské pasti. Pastí není příslušnost k Evropské unii, je to lež a neodpovědnost, které ji mohou zničit. Kdo řekl Britům pravdu o jejich budoucnosti po brexitu? Kdo s nimi hovořil o ztrátě přístupu k evropskému trhu? Kdo připomněl rizika pro mír v Irsku po návratu k hranicím minulosti? Uzavírat se do nacionalismu nic nepřináší; znamená to odmítat to, co existuje, ale nic jiného nenabízet. A tato past ohrožuje celou Evropu. Ti, kdo zneužívají nenávist, slíbí cokoliv i za pomoci nepravdivých informací.

Emmanuel Macron (41) ◼ V květnu 2017 se stal vůbec nejmladším prezidentem v moderních dějinách Francie.

◼ Narodil se v roce 1977 v městě Amiens na severu Francie. Absolvoval pařížskou univerzitu Sciences Po a později ještě prestižní školu pro vysoké úředníky, budoucí premiéry a prezidenty – ENA ve Štrasburku.

◼ Pracoval jako bankéř v investiční bance Rothschild. V roce 2006 se setkal s pozdějším socialistickým prezidentem Francoisem Hollandem. Nejprve působil jako jeho ekonomický poradce, pak byl v jeho vládě ministrem hospodářství.

◼ V květnu 2016 založil politické hnutí En Marche! (Vpřed!), které podle jeho slov neleží "nalevo ani napravo" v politickém systému. O rok později vyhrál prezidentské volby, v nichž získal přes 66 procent hlasů. Záhy proevropský a proreformní Macron se svým hnutím, nyní přejmenovaným na Republika vpřed!, ovládl i Národní shromáždění.

◼ Prosadil řadu reforem, například uvolnil sešněrovaný trh práce. Od loňského listopadu čelí demonstracím žlutých vest, které zprvu protestovaly proti zvyšování pohonných hmot, později proti nízké kupní síle. Macron slibuje do budoucna další probyznysové reformy, které by měly posílit konkurenceschopnost francouzské ekonomiky.

Tváří v tvář těmto manipulacím musíme zůstat neochvějní. Hrdí a jasnozřiví. V prvé řadě musíme říci, co je to Evropa. Jde o historický úspěch: usmíření zpustošeného světadílu díky nevídanému projektu míru, prosperity a svobody. A tento projekt nás i dnes nadále chrání. Která země může jednat sama tváří v tvář agresivním strategiím velmocí? Kdo může tvrdit, že je sám svrchovaný vůči gigantům v oboru digitálních technologií? Jak bychom odolávali krizím finančního kapitalismu bez eura, které dává sílu celé unii? Evropa, to jsou také tisíce každodenních projektů, které změnily tvář našeho území, je to zmodernizované gymnázium, postavená silnice, rychlý přístup k internetu, kterého jsme se konečně dočkali. Tento boj je každodenním závazkem, protože dokonalá Evropa, stejně jako mír, nejsou nikdy dosaženy s konečnou platností. Tento boj vedu jménem Francie a bez ustání, abych pomohl Evropě na cestě vpřed a hájil její model. Prokázali jsme, že to, o čem nám tvrdili, že je nedostižné − vytvoření evropské obrany nebo ochrana sociálních práv −, je reálnou možností.

Ale je třeba udělat ještě více a rychleji. Existuje i jiná past, a tou je status quo a rezignace. Tváří v tvář velkým otřesům světa nám občané velmi často říkají: "Kde je Evropa? Co dělá Evropa?" V jejich očích se stala trhem bez duše. Evropa však není jen trh, je to projekt. Trh je užitečný, ale nesmíme kvůli němu zapomenout na nezbytnost hranic, které chrání, a hodnot, které sjednocují. Nacionalisté se mýlí, když tvrdí, že hájí naši identitu odchodem z Evropy; neboť to evropská civilizace nás spojuje, osvobozuje a chrání. Ovšem ti, kdo by nechtěli nic měnit, se také mýlí, neboť neberou v potaz strach, který se šíří mezi našimi národy, stejně jako ignorují pochybnosti, které oslabují naše demokratické režimy. Nacházíme se v rozhodujícím okamžiku pro náš světadíl; v okamžiku, kdy musíme kolektivně vytvářet novou politiku, kulturu, tvář naší civilizace v měnícím se světě. Je to okamžik evropské obrody. Odolejme pokušení dát se na ústup a nechat se rozdělit; navrhuji vám, abychom se společně dohodli na obrodě pomocí tří ambicí. Těmi jsou svoboda, ochrana a pokrok.