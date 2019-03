Když žáci mostecké Základní školy profesora Z. Matějčka přijdou ráno na vyučování, musí vypnout mobilní telefon. Zapnout ho mohou až při odchodu domů. O tom, zda by se mobily měly ve školách zakázat plošně, v Senátu diskutovali odborníci na konferenci, která se věnovala tématu digitální demence u dětí.

Senátorka a zároveň neuroložka Alena Dernerová argumentovala tím, že se v ordinaci stále častěji setkává s dětmi, na něž mají moderní technologie negativní dopad. Podle ní se u dětí zhoršuje vývoj řeči, soustředění, spánek, paměť i fyzická zdatnost.

Podobné zkušenosti má i dětský psychiatr z pražské motolské nemocnice Michal Goetz. Každá rodina by podle něj měla pro používání mobilů nastavit pravidla, o kterých se pak už nediskutuje.

2 třetiny rodičů jsou podle průzkumu agentury Ipsos pro plošný zákaz mobilů ve školách.

Než vedení mostecké základky vepsalo pravidlo do školního řádu, debata se o něm vedla. "Bylo nutné to velmi dobře prodiskutovat s rodiči, protože většina z nich se zákazem nesouhlasila," popsala ředitelka školy Hana Ajmová. Někteří chtěli, aby děti byly dostupné pro případ, že bude potřeba vyřešit nějakou rodinnou záležitost. Jiní se ptali, co budou žáci bez mobilů dělat o přestávkách.