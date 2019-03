Evropské akciové trhy stejně jako burzy jinde ve světě za sebou mají silný vstup do nového roku. Během prvních dvou měsíců roku 2019 si index 50 největších západoevropských korporací Stoxx Europe 50 připsal přibližně desetiprocentní nárůst. Kromě firem z eurozóny se započítávají také britské a švýcarské společnosti.

Analytici a portfolio manažeři se shodují, že růst cen akcií hodně souvisí s propady na závěr loňského roku. "Ke konci roku došlo k panickému výprodeji akcií. Velká část letošních zisků je zatím důsledkem srovnání emocí s realitou," uvedl v anketě HN Pavel Kopeček, portfolio manažer společnosti ČSOB Asset Management.

Důvodem loňských poklesů byly mimo jiné obavy ze zpomalování světové ekonomiky a zpřísňování měnové politiky zejména ze strany americké centrální banky (Fed). Levnější akcie však zpět na trh přilákaly řadu kupců, zvláště když Fed výrazně obrátil a naznačil, že ve zvyšování úrokových sazeb zatím pokračovat nehodlá.

Podle Lukáše Brodníčka z Fio banky je však růst cen už na konci. "V cenách je již započten pokrok ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Čínou i otočení kormidla měnové politiky v USA," řekl.

Lukáš Brodníček, portfolio manažer Fio banky

Letošní posilování akciových indexů začíná pomalu slábnout. V cenách je již započten pokrok ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Čínou i otočení kormidla měnové politiky v USA. Pro navýšení zisků na akciových indexech budou potřeba dobrá makroekonomická data ukazující na silnější hospodářský růst. Jako zajímavé tituly vidím například akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk, lídra v léčbě diabetu, či firmu ASML, výrobce litografických strojů EUV používaných při výrobě čipů.

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer firmy Cyrrus

Evropské akcie korigují brutální ztráty z posledního kvartálu loňského roku. Ocenění indexu (měřeno poměrem ceny akcií ku čistým ziskům P/E) Euro Stoxx 50 se stále nachází pod pětiletým průměrem. Očekáváme normalizaci − hodnota indexu by se tak na konci roku mohla vyšplhat až k úrovním okolo 3600 bodů. Evropským akciím by mohla pomoci ECB, která pravděpodobně zvýší sazby až v příštím roce. Je také potřeba dosáhnout příměří v obchodních válkách. Z evropských akcií se jeví zajímavými výrobci luxusního zboží, například firmy LVMH či Kering.

Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Investments

Vývoj evropských akcií jde od počátku roku ruku v ruce s návratem důvěry investorů, která je patrná také na ostatních akciových trzích. Jedná se ale o růst po velkém poklesu z konce loňského roku. Aktuální úrovně akciových indexů považujeme za udržitelné, je tu ale několik rizik do budoucna. Zmiňme hlavně brexit. Za pozornost rovněž stojí nepříliš přesvědčivý výhled růstu zisků evropských firem. Zajímavá je třeba skupina Kering, zástupce sektoru luxusního zboží (např. Gucci), která může počítat se stabilní globální poptávkou.

Pavel Kopeček, portfolio manažer ČSOB AM

Ke konci roku došlo k panickému výprodeji akcií. Velká část letošních zisků je zatím důsledkem srovnání emocí s realitou. Jedním z nejvýznamnějších faktorů, který bude mít na další ziskovost evropských firem vliv, bude bezesporu brexit, respektive způsob, jakým Británie odejde z EU, pokud vůbec. Doporučuji třeba dánskou firmu Orsted, jež se stala světovým lídrem ve stavbě větrných elektráren na moři. Lídři se vesměs těší lepším maržím a u Orstedu se očekává v příštím roce 50procentní růst zisku.

Tomáš Turna, analytik firmy Colosseum

Propady v posledním kvartále roku 2018 vytvořily prostor pro růst. V současnosti index Euro Stoxx 50 téměř atakuje hodnoty z poloviny minulého roku. Pozitivní náladu investorů způsobily zejména povedené hospodářské výsledky za poslední čtvrtletí. Předpovídat vývoj na dalších 12 měsíců je dosti složité. Vývoj bude ovlivňovat hned několik faktorů. Nejzásadněji se promítne brexit a nejistota kolem něj. Investoři by se nemuseli bát třeba investice do britské zbrojařské společnosti BAE Systems PLC, která je v současnosti mírně podhodnocená.

Petr Zajíc, portfolio manažer Amundi

Posilování akciových trhů na počátku roku nebylo podle našeho názoru taženo nijak optimistickými výhledy, ale bylo spíš korekcí výprodejů v posledním čtvrtletí roku 2018, zejména v prosinci. Výhled na zbytek roku už tak příznivý není. Za prvé reportovaná čísla o ekonomickém růstu v Evropě signalizuji výrazné zpomalení a za druhé je zde řada rizik, která mohou velice negativně zasáhnout již tak křehký ekonomický růst. Ať už zmíníme třeba brexit bez dohody, americká cla či nárůst populismu před evropskými volbami.

Ján Hladký, analytik Patria Finance

Slabší ekonomická data v posledních měsících jednoznačně zmenšují pravděpodobnost, že by takto rychlý růst mohl dál pokračovat. Prozatím se jedná jen o korekci prudkého propadu z konce loňského roku. Potenciálních rizik je více než dost. Do centra pozornosti trhů se například může rychle vrátit Itálie. Zajímavá je nizozemská firma ASML, jež dělá stroje, které posléze vyrábějí čipy do mobilů a počítačů. Tento sektor je momentálně na spodku cyklu, nicméně technologie, které ASML vlastní, v dlouhodobém hledisku vytvářejí potenciální globální monopol.

Miroslav Frayer, akciový analytik Komerční banky

Přinejmenším první polovina letošního roku by mohla akciovým trhům nahrávat. Jako nejzásadnější faktory vidím konec obchodní války a brexit, u kterého předpokládám dohodu. Rovněž očekávám, že se nakonec najde kompromis mezi USA a Čínou a také mezi Spojenými státy a Evropou ohledně vzájemné celní politiky. Pro ty, kteří sází na finální obchodní dohodu, jež by mohla vyústit až ve snížení některých cel, by mohly být příležitostí například akcie automobilek Volkswagen či Renault nebo dodavatel komponent do automobilového průmyslu Faurecia.

