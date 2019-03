Poté co vůdce britských labouristů Jeremy Corbyn vyšel z londýnské mešity poblíž stanice metra Finsbury Park a začal debatovat s tamními náboženskými představiteli, zezadu k němu přišel 41letý muž a do hlavy ho trefil vajíčkem. Podle policie to udělal kvůli nedávné změně postoje labouristů k brexitu. V parlamentu chtějí hlasovat pro opakování referenda o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Nedělní incident svědčí o tom, jak brexit hluboce rozděluje tamní politiku i společnost. Vládní konzervativci Theresy Mayové se hádají mezi sebou kvůli dohodě o podobě brexitu, kterou premiérka vyjednala s EU. Opoziční labouristé jsou ale rozděleni možná ještě víc.

"Podpoříme vypsání nového lidového hlasování, abychom zabránili škodlivé podobě brexitu, který chtějí prosadit konzervativci," prohlásil Corbyn, když nedávno oznamoval, že jeho strana otočila a nebránila by se opakování referenda. Pokud by to neudělal, labouristé by se dost možná rozpadli.

24 dnů zbývá do brexitu. Spojené království z EU odejde 29. března, pokud unii nepožádá o odklad.

Ze strany už minulý měsíc odešlo osm poslanců, kteří chtějí, aby Spojené království nakonec členem EU zůstalo. Kromě toho Corbyna obviňují, že ve straně toleruje antisemitské postoje. Šéf labouristů tak postoj k vyhlášení nového hlasování o setrvání v unii změnil hlavně proto, aby zabránil odchodu dalších nespokojených poslanců.