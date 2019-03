Případné uzavření dohody o obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou by mohlo poslat ceny akcií na světových burzách, tedy i těch evropských, vzhůru. Podle názoru stratégů švýcarské investiční banky UBS se kvůli nejistotě a obavám z nárůstu protekcionismu hodnota indexu globálních akciových trhů MSCI All Country World pohybuje o deset procent níže, než by za "normální" situace měla. V případě evropského ukazatele Stoxx Europe 600 prý dokonce o 13 procent.

"Podle našich propočtů se akcie na globálních trzích nadále obchodují s vysokou slevou," uvedl ve svém posledním komentáři hlavní stratég UBS Yianos Kontopoulos. "Pravděpodobnost, že brzy dojde k dohodě, se zvyšuje. A i v případě, že by náš model ukazoval větší rozdíl, než jaký je ve skutečnosti v cenách akcií zohledněný, tak zde nadále existuje prostor pro růst."

Návrat důvěry investorů

Podle posledních zpráv se jednání mezi oběma velmocemi vyvíjejí příznivě − mimo jiné by tak mohlo dojít k vyřešení sporů ohledně krádeží duševního vlastnictví ze strany čínských podniků. Roste tak naděje, že nedojde k nárůstu protekcionismu. To by mělo pozitivní vliv nejen na obě největší světové ekonomiky, ale například i na exportně zaměřené Německo.

Uzavření smlouvy mezi USA a Čínou zřejmě povede ke snížení či odstranění řady celních bariér. Hodně však bude záležet na ochotě Číny dodržovat dohodnutá pravidla.

Obchodní spory a obavy z jejich eskalace byly společně s obavami ze zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou jedním z hlavních důvodů, proč kurzy akcií po celém světě v závěru minulého roku klesaly.