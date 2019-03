Pobyt v Haagu, kde jedna z nejúspěšnějších českých manažerek působila čtyři roky jako globální šéfka HR nizozemské skupiny NN Group (dříve pojišťovací větve ING), se chýlí ke konci. Renata Mrázová se postupně začíná stěhovat do Prahy. V oboru zůstane. V květnu se stane šéfkou lidských zdrojů pro celou skupinu Home Credit. V několikaměsíční pauze před kariérní změnou si Mrázová, jež před pěti lety vyhrála anketu Hospodářských novin TOP 25 žen českého byznysu a následně byla uvedena do Síně slávy, nachystala ještě jednu novou zkušenost − v soukromém projektu s ilustrátorkou Denisou Proškovou připravila knihu Velké ženy z malé země. "Bylo to, jako bych stavěla malou firmu na zelené louce," říká autorka před zítřejším vydáním svého díla.

HN: V žebříčku manažerských pozic jste se v NN Group v létě 2015 propracovala až do centrály v Haagu a stala jste se jednou z nevýše postavených českých manažerek v zahraničí. Proč ta změna v rozjeté kariéře?

Důvodů bylo víc, tím hlavním rodinná situace. Manžel řídí rodinnou firmu, což nejde na dálku, a zároveň jsme samozřejmě chtěli být spolu jako rodina. Celou tu dobu vlastně pendloval mezi Prahou a Haagem, abychom se všichni co nejvíce viděli. Dá se zvládnout leccos, ale fungování v tomto modelu více než čtyři roky jsme začali zvažovat. Jak děti odrůstají, uvědomíte si, že toho času, kdy budou s vámi, už nemusí být tolik. Postupně jsme si říkali, že se prostě chceme vrátit k tradičnímu rodinnému modelu. Mít zas jen jednu domácnost a dát také dětem možnost víc se vídat s širší rodinou. A od toho se odvíjelo i to ostatní.

Renata Mrázová (47) Vystudovala pražskou VŠE. Profesní kariéru začala v roce 1995 ve farmaceutické firmě Astra. Na pozici finanční ředitelky v ČR a SR ji přetáhla v roce 2000 pojišťovna ING. V roce 2005 zakládala Direct pojišťovnu, kterou pak dva roky vedla. Od roku 2007 se věnovala rodině a rodinnému byznysu. Do pojišťovny ING se vrátila v roce 2009, po dvou letech se stala její šéfkou. Od srpna 2015 do října 2018 byla šéfkou HR v NN Group (dříve pojišťovací větvi ING). Teď využívá sabatikl. Je vdaná a má dvě dcery.

HN: Měníte i branži. Z pojišťoven, se kterými jste spjata skoro dvacet let, jdete do společnosti zaměřené na spotřebitelské financování. Jak jste k tomu dospěla?

Nechtěla jsem se vracet na stejnou pozici a po těch letech u NN Group − s přestávkami jde o patnáct let − jsem začala mít chuť zkusit něco nového. A ono to obvykle funguje tak, že když k takovému rozhodnutí dospějete, věci se dají do pohybu.

HN: Podle čeho jste se o nové práci rozhodovala?

Nejdůležitější bylo prostředí ve firmě. Hodně jsem zvažovala, zda pokračovat v tradiční korporaci. Ne že bych k nim byla nějak kritická, ale to prostředí už znám a víc mě lákalo jít do privátně vlastněné společnosti. Většinou jsou rychlejší a není v nich tak složitá mašinerie řízení jako v tradičních korporacích.

HN: Mohla jste si vybírat z mnoha nabídek?

Hodně firem, a to nejen v Česku, ale po celé Evropě, teď hledá manažery orientované na změnu. Manažery, kteří dokážou dobře propojit zaměření na byznys se zaměřením na lidi. Myslím, že to spojení je moje silná stránka, takže diskusí o nové práci bylo víc. Konkrétně mluvit nechci. To by bylo neprofesionální.

HN: Jakou zkušenost si z angažmá v Haagu odnášíte?

Obrovskou a přála bych ji každému manažerovi. Už to, že se musíte adaptovat na jinou národní kulturu, je velká zkouška a zároveň dar. Je to i neuvěřitelný adrenalin, zvlášť když se stěhujete se dvěma dětmi, které chodí do školy. A ano, pro mě bylo přínosné i to, že z pozice generální ředitelky pojišťovny NN v Česku, kde jsem řídila byznys jedné firmy, jsem nově zodpovídala za pracovní prostředí a motivaci zaměstnanců v osmnácti zemích. Musím také říct, že jsem se naučila i jiný manažerský styl, než na který jsem byla zvyklá.