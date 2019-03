Proboha, jak by se na něco takového mohl vůbec někdo příčetný ptát? To asi leckoho napadne při pohledu na titulek tohoto článku. Winston Churchill je přece vnímán jako absolutní ikona. A to nejen v Británii, ale i v Česku, kde o něm s úctou mluví politici odleva doprava. Vždyť se postavil usmiřování Hitlera v době, kdy jeho britští kolegové prodávali Československo na mnichovské konferenci.

Hodnocení Churchilla ale není nějaký abstraktní problém. O tom, jestli byl Churchill padouchem, nebo hrdinou, se Britové před pár dny hádali doslova zuřivě. Aspoň na chvíli se tak škorpili ohledně něčeho jiného, než je brexit.

Vidíme tady i českou stopu. My Češi máme také velký problém s posouzením velkých osobností své minulosti. Často se nám to nedaří. Ale o tom až za chvíli.

Současný spor o Churchilla v Británii vyvolal jeden z nejmocnějších politiků opoziční Labouristické strany, stínový ministr financí John McDonnell. Od serveru Politico dostal několik otázek vyžadujících jednoslovnou odpověď. Například: pivo, nebo víno? Jel jste někdy Uberem? A přišel i tento dotaz: Byl Winston Churchill padouch, nebo hrdina?

McDonnell na chvilku zaváhal a pak řekl toto: "Tonypandy. Padouch." Tonypandy je městečko ve Walesu. V roce 1910 tam armáda násilím potlačila stávku a nepokoje horníků. Jeden z nich při zásahu zemřel, stovky dalších utrpěly zranění. Churchill byl tehdy ministrem vnitra a podle všeobecného přesvědčení byl za zásah zodpovědný, byť jeho skutečná role dodnes nebyla zcela vyjasněna.