Mezi sliby, na něž premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš lákal před minulými volbami do sněmovny, patřilo snížení daní zaměstnancům. Následně z něj udělal i jeden z hlavních cílů současné vlády. Naplnění příslibu, že lidem zůstane po výplatě více peněz, se však nyní zadrhává.

Babiš slíbil, že zruší takzvanou superhrubou mzdu, kterou v roce 2008 zavedla vláda Mirka Topolánka. Jedná se o klasickou hrubou mzdu navýšenou o sociální a zdravotní odvody, které hradí firma. Z této superhrubé mzdy nyní zaměstnanci odvádí patnáctiprocentní daň z příjmu.

Podle Babišových plánů by se od roku 2021 měla tato daň hradit znovu jen z hrubé mzdy. Při zachování současné, patnáctiprocentní sazby by to znamenalo, že by lidé platili na dani z příjmu zhruba o čtvrtinu méně než dosud.

Aby ale v důsledku toho stát nepřišel o desítky miliard na daních, navrhla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) radikální řešení: stát přestane platit zdravotní odvody za důchodce, děti a další "státní" pojištěnce, tyto odvody ale zvýší zaměstnancům a živnostníkům z nynějších 4,5 na 8,2 procenta.

V kombinaci nižších daní a vyšších odvodů na zdravotní pojištění by lidé podle ministerstva financí ušetřili řádově stovky korun.