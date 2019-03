Každému sportovci se stane, že prohraje. Ještě horší je, když prohraje se svým dlouholetým a nesmiřitelným rivalem. Každému se také někdy stane, že je za hlupáka. A pak je tu Sergio Ramos, jeden z nejlepších fotbalových obránců světa posledních deseti let. V půlce února se pokoušel v zápase Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam o nefér trik takovým způsobem, že je teď za ňoumu.

Pozoruhodná je zvláště nepoučitelnost jinak skvělého fotbalisty v případě prohřešku v mači proti Ajaxu. Proti stejnému soupeři provedl něco podobného už v listopadu 2010 a ani tehdy mu to neprošlo bez trestu.

V prvním zápase osmifinále letošní Ligy mistrů vedl Real v Amsterdamu dvě ku jedné, do konce utkání zbývalo pár minut. A přišla Ramosova "chvíle" − schválně fauloval domácího útočníka Kaspera Dolberga tak, aby dostal žlutou kartu. V dosavadním průběhu Ligy mistrů byla jeho třetí, bylo tedy jasné, že do odvety v Madridu nebude moci nastoupit − za tři žluté následuje automatický trest, hráč v dalším utkání nastoupit nesmí. Pro někoho možná nepříjemnost, pro Ramose cíl. Odhadl, že jeho tým odvetu ve Španělsku (hraje se ve středu) zvládne i bez něj. Z pohledu madridského kapitána bylo důležitější nastoupit do očekávaného čtvrtfinále s čistým štítem, bez hrozby, že by chyběl v důležitějších zápasech.

Když z jednoho jsou dva

A tady už se dostáváme k onomu výše zmiňovanému ňoumovství. Ramos se po zápase nevyhýbal novinářům, a když přišla otázka, zda fauloval schválně, odpověděl: "Když jsem viděl výsledek, lhal bych, kdybych řekl, že jsem si kartu nevynutil. Je to něco, co jsem měl v hlavě, a není to o tom, že bych podceňoval soupeře ani že bych se domníval, že už jsme postoupili. Ve fotbale musíte dělat složitá rozhodnutí a já se rozhodl takhle."