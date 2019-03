Už několik let patří Česká republika k nejrychleji rostoucím zemím v Evropě. Tuzemská prosperita ale už dosáhla svého vrcholu a o tom, zda si růst udrží, rozhodnou podle ekonomů faktory ze zahraničí. Nad většinou z nich nebudou mít tuzemské firmy kontrolu, přesto mohou mít fatální dopad na jejich vývoz i na zachování nebo ztrátu tisíců pracovních míst.

České hospodářství se bude muset vypořádat zejména se slabší poptávkou po tuzemském zboží z Německa, které se za loňský rok jen těsně vyhnulo recesi. Exportní aktivity také může ohrozit chaos, spojený s neřízeným odchodem Velké Británie z Evropské unie. To vše v době, kdy obchodní válka prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa s Čínou zasahuje i Evropu a hrozí i evropským automobilkám. Česko se také v nadcházejících letech musí vypořádat s nástupem robotizace a proměnou automobilového průmyslu.

"Zásadní nejistotou je zahraniční vývoj. Pokud by návrat německé ekonomiky k růstu nabral zpoždění, naše ekonomika by to již pocítila. Nejde ale jen o Německo," napsali člen bankovní rady České národní banky Vojtěch Benda a poradce rady Jakub Matějů v únorovém komentáři pro HN. Nižší poptávka ze zahraničí by podle nich například ochladila trh práce.

Ekonomové, včetně těch v ČNB, ale upozorňují, že zatím nelze mluvit o recesi ani krizi. Z hlediska tempa růstu patřilo tuzemské hospodářství v minulých letech mezi evropské premianty. V roce 2017 byl růst 4,6 procenta a v roce 2015 dokonce 5,4 procenta. Šlo o nejrůstovější roky od finanční krize před deseti lety. Zatím ještě rostou investice, firmy nakupují technologie a stroje. Také spotřebitelé, kteří získali vidinu jistého zaměstnání a vyšších platů, více utrácejí. Firmám dokonce chybí čtvrt milionu zaměstnanců a podle ČNB se už napětí na pracovním trhu stává pro ekonomiku brzdou.

Tempo růstu hospodářství zpomalilo už loni − podle pátečních statistik tuzemský HDP rostl 2,9 procenta a trend zpomalování by mohl pokračovat. Podle odhadů ministerstva financí poroste ekonomika letos o 2,5 procenta a v roce 2020 asi 2,4 procenta.