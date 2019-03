Blížící se krize je evergreen české debaty o ekonomice, jehož popularita nepochybně odráží cosi z české skeptické povahy. Stávající podoba této debaty však trochu trpí nevyjasněností pojmů.

Jednak je třeba rozlišit mezi zpomalením růstu (které se zřejmě blíží), krizí a mezi léty 2008 a 2016 zažitou tzv. velkou recesí − krizí výjimečné hloubky. A pak je třeba se zamyslet nad příčinami, které mají ke krizi či zpomalení růstu vést. Obecně k němu může dojít z podstaty cyklického vývoje reálné ekonomiky. Ekonomiku ale může zpomalit jednorázový jev, otřes finanční soustavy, politické erupce, jako je obchodní válka, brexit nebo problémy některých zemí eurozóny.

Začneme-li takto rozlišovat, je zjevné, že pravděpodobnost opakování velké recese je velmi malá. Událost, ke které dochází (v podobě tzv. velké deprese 30. let minulého století a zmíněné velké recese) jednou za padesát let, se nejspíše během 20 let dvakrát nezopakuje. Navíc je dnes finanční systém velmi likvidní a vázaný kapitálovými omezeními, naopak na počátku velké recese (a i velké deprese) byl finanční systém dostatečně kapitalizovaný, ale chyběla likvidita. Situace je tedy jiná a likvidní finanční systémy většinou nemají taková rizika. Samozřejmě, v Evropě nám toto trochu maskují často oprávněné obavy o zdraví finančních institucí zemí "jižního křídla", dosah jejich problémů však není celosvětový. Takže, byť by nás Evropany krize takových institucí věru nepotěšila, Američany či Číňany by zas tak dramaticky nezasáhla.