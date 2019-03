Kdybychom pojímali sjezd ČSSD jako teambuilding, bylo by nutné říci, že se vydařil. Jan Hamáček byl zvolen předsedou "babišovskou" většinou 86 procent hlasů. Do vedení se hladce dostali všichni, které si přál. Kritických hlasů znělo pomálu, převažovalo roztleskávání ve stylu "z nejhoršího jsme venku, teď už půjdeme vzhůru". A dokonce i prezident Zeman vystoupil smířlivě a řekl, že bude stranu volit v eurovolbách. Potud mohou být sociální demokraté spokojeni, pád do propasti vnitřního rozvratu se nekoná. Jenže to je zatím vše, co se dá s jistotou říci. Jestli se jim podaří opravit poškozenou značku strany a přilákat zpět ztracené voliče, vůbec jisté není.

Pokud jde o program, sociální demokraté zjevně seznali, že nemá příliš smysl pokoušet se oslovovat "městské liberály", ale že je nutné orientovat se na ztracené tradiční voliče. Na sjezdu prakticky nezaznívala slova o podpoře menšin, neřešily se genderové otázky. Akcentovala se podpora zaměstnanců, rodin s dětmi a důchodců. Symbolicky ze stanov vypadly kvóty pro ženy ve stranickém vedení.

Zvolený směr odpovídá poznatkům analytiků. Maximální voličský potenciál strany je nyní zhruba 13 procent. Typický volič, kterého může ČSSD nově oslovit, je starší, zorientovaný v politice, oceňující efektivitu vládnutí. V minulých volbách buď vůbec nevolil, nebo utekl od ČSSD k Andreji Babišovi. Poptává nové, důvěryhodné tváře, ale zároveň nemá velký zájem o liberální agendu. Není přímo konzervativní, lze ho nazvat "levicovým realistou".

Tomu vychází ČSSD pragmaticky vstříc: do vedení se dostaly nové tváře (Jana Maláčová, Tomáš Petříček, Michal Šmarda, Ondřej Veselý), ale zároveň dominuje rétorika, která odpovídá poptávce tradičních voličů. Dokonce i Jana Maláčová, považovaná za představitelku "progresivní levice", vystupovala na sjezdu velmi "tradičně", s výlučným akcentem na zaměstnance, důchodce, rodiny.