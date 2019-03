Obvinění izraelského ministerského předsedy Benjamina Netanjahua z korupce a podvodu je další těžkostí, s níž se politik musí vypořádat před dubnovými parlamentními volbami. Už tak je opozice k sesazení Netanjahua z premiérského křesla nejblíž od roku 2009.

Sám šéf strany Likud v televizním projevu označil obvinění za vykonstruovaná, jsou podle něj výrazem honu na čarodějnice. "Levice není schopná nám konkurovat, proto útočí na mou osobu. Doufám, že naši voliči chápou absurditu těchto obvinění. Stačí, aby jim jen část pravicových voličů uvěřila, a nastane politický převrat. Nenechte se zmást, zůstanu ve svém křesle ještě mnoho let. Ale bude to záležet na vás, občané Izraele," prohlásil Netanjahu.

Policie jej chce obvinit v jednom případě z toho, že přijímal úplatky od vydavatelství Walla a několik let ovlivňoval zpravodajství stejnojmenného serveru o vlastní osobě. V dalších dvou případech měl izraelský premiér dostávat dárky od přátel-milionářů. Jeden z nich údajně nařídil novinářům ze svých médií, aby o Netanjahuovi psali výhradně pozitivně. Advokáti nejvýznačnějšího současného politika země tvrdí, že nešlo o korupci, protože "žádné peníze v případu nefigurují".

Netanjahu musí voliče burcovat. Podle posledních výzkumů veřejného mínění (uskutečnily se ještě před zveřejněním úmyslu obvinit jej) jsou síly největší vládní strany a odpůrců prakticky vyrovnané. Vítězem voleb by se stala nová centristická koalice Modrá a bílá dvou bývalých náčelníků generálního štábu Bennyho Gance a Mošeho Ja'alona s bývalou televizní hvězdou Ja'irem Lapidem. Ani se spojenci z řad levice by sice nezískala většinu, to by se ovšem nepodařilo ani Likudu v koalici s náboženskými a krajně pravicovými stranami.