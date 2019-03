Maksyma Verteletského před lety do Česka přivedlo studium ekonomie na pražské VŠE. Později postihla jeho rodinu tragédie související s požárem. Událost nasměrovala jeho další aktivity: mladý muž se rozhodl vytvořit systém, který lidem při požárech kancelářských budov pomůže zachránit si život. S bývalými kolegy z IBM tak před třemi lety v Praze založil firmu Spaceti.

Prvotním záměrem start-upu byla pomoc při evakuacích lidí z budov zasažených požárem či v jiné nouzové situaci. Spaceti vytvořilo speciální navigaci, která lidem uvězněným v hořících domech za pomoci mobilu ukazuje cestu k nejbližšímu nouzovému východu. "Bohužel jsme záhy zjistili, že pouze s tímto řešením na trhu neuspějeme. Když jsme pak ale do systému přidali další funkce, začala firma rychle růst," říká 26letý Verteletskyi, jehož systém v kancelářských budovách řeší také parkování, ovládání teploty v místnostech nebo zprostředkovává komunikaci se správou domu.

Obor, v němž Spaceti podniká, se označuje jako proptech ("property technologies" − technologie pro nemovitosti) a jeho základem je digitalizace budov. Do té se pouští stovky podobných start-upů z celého světa, které soupeří na globálním trhu o velikosti několika miliard dolarů. Českému podniku se podařilo v tomto odvětví zařadit minimálně do evropské špičky. O tom svědčí i řada úspěchů v oborových soutěžích. "Ještě s jednou evropskou firmou jsme byli například nedávno vybráni mezi šest finalistů globální soutěže, jejíž vítězové budou v březnu vyhlášeni v rámci jedné z největších realitních konferencí světa, MIPIM. V evropském kole jsme uspěli v konkurenci 200 dalších společností," uvádí šéf Spaceti, jehož systém už ve svých kancelářských budovách využívá třeba automobilka Škoda či tuzemská pobočka operátora Vodafone.

Fotogalerie Fotogalerie S chytrými "kamínky" do celého světa

"Kamínky" na baterky

Byznys start-upu se točí kolem jeho stejnojmenné mobilní aplikace a sítě čidel ve tvaru oblázků − smart stones. Těm ve firmě říkají kamínky a v budovách svých zákazníků je Spaceti umisťuje na parkovací stání, stěny chodeb či zasedaček i na spodní strany židlí a stolů. Senzory umí spočítat lidi pohybující se v dané místnosti a zároveň v každé části domu sledovat teplotu, vlhkost či obsah oxidu uhličitého ve vzduchu.

Čidla odesílají data prostřednictvím Bluetooth nebo speciální mobilní sítě Vodafonu, přes niž mezi sebou nekomunikují mobily, ale právě jen senzory s internetovými servery. Podle šéfa start-upu to je velká technologická výhoda: klient­ské firmy se často bojí své dodavatele pouštět do vlastních sítí. "Naše kamínky jsou navíc nezávislé na elektrické síti. Fungují na baterie, které vydrží až 10 let. Když je tedy instalujeme třeba do podzemních parkovišť, nemusí se kvůli tomu složitě a zdlouhavě předělávat elektroinstalace," vysvětluje Verteletskyi. Přenos dat přes Bluetooth je výhodný také v případech požárů a dalších nenadálých situací. Když při nich vypadnou mobilní sítě, navigace vedoucí lidi k nouzovým východům stále funguje.

Pro každou budovu svého klienta Spaceti vytvoří vnitřní navigaci a tu pak zabuduje do aplikace. Digitální mapa tak neslouží jen v případech nouze, ale pomůže třeba návštěvníkům, kteří se potřebují zorientovat ve spleti chodeb budovy a dostat se třeba na přesné místo schůzky. Aplikaci si návštěvy stáhnou hned při příchodu do budovy a jejich mobil pak nahradí vstupní čipovou kartu. "Stejnou funkci samozřejmě využívají i lidé, kteří v domě každodenně pracují. Ti si vedle toho mohou přes aplikaci také předem rezervovat parkovací stání, zamluvit si zasedačku pro své jednání, mobilem mohou také ovládat nastavení teploty v dané místnosti nebo prostřednictvím aplikace rychle upozornit správu domu na poruchy přístrojového vybavení," vyjmenovává šéf start-upu další výhody. V mobilním plánku ale zaměstnanci mohou dohledat třeba i nejbližší kávovar.