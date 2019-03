Před více než čtvrtstoletím si manželé Kokolusovi načrtli na čtverečkovaný papír logo se symbolem korunky. Tehdy, v roce 1991, začal příběh společnosti FAnn, prvního maloobchodního prodejce a distributora výběrové kosmetiky a parfémů v Československu. Jako první do republiky přivezli například vůně od Huga Bosse či Ellen Betrix. Dnes patří na českém trhu ke čtyřce největších prodejců kosmetiky. Tu zároveň pod hlavičkou Glamour dodávají prodejcům v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

"Mám-li to říct na rovinu, dnes bych začínat nechtěl," říká Jaroslav Kokolus, zakladatel a předseda představenstva společnosti FAnn, a vzpomíná na doby, kdy firmu rozjížděli. "Tehdy byl pohled na podnikatele úplně jiný. Cítil jsem podporu na všech úrovních. Lidé byli rádi, že se objevuje nové zboží, které přichází do obchodů. Provázelo to nadšení a euforie. Dnes je to spíš samá byrokracie, závist a házení klacků pod nohy," povzdychne si devětapadesátiletý podnikatel, který se s médii běžně nebaví. V případě HN učinil "sousedskou" výjimku.

Sedíme v zasedačce ředitelství parfumerií FAnn v Řečkovicích. V 90. letech Kokolusovi v této brněnské čtvrti koupili a zrekonstruovali část zdevastovaného areálu bývalého národního podniku Lachema. Okolí zchátralé chemičky za železniční tratí bývalo oblíbeným místem na procházky místních, ke kterým patří i autorka tohoto textu. V moderní budově, která vyrostla za potokem Ponávka, dnes sídlí kromě ředitelství parfumerií i jedno z logistických středisek velkoobchodu Glamour.

28 let Déle než čtvrtstoletí působí brněnská firma FAnn na tuzemském trhu s kosmetikou. Její majitelé, manželé Kokolusovi, přivezli jako první do Československa parfémy světových značek. 4 největší hráči Trh výběrové kosmetiky a parfémů v Česku ovládá čtveřice firem. Marionnaud, Sephora a Douglas patří zahraničním vlastníkům. FAnn jako jediný má československé kořeny a tuzemské majitele. 28 milionů korun Brněnská firma má stabilní hospodářské výsledky. V posledních třech letech vykázala vždy čistý zisk přes 28 milionů korun. 41 parfumerií v 18 městech tvoří maloobchodní síť FAnnu. Ze všech prodejců na českém trhu má největší síť prodejen.

Hlavními konkurenty brněnské firmy jsou Douglas, Sephora a Marionnaud. FAnn je jediný na špičce trhu, který má československé kořeny a vedení. Liší se také obchodní politikou: zatímco zahraniční řetězce sází na větší města a velkoplošné prodejny v obchodních centrech, FAnn v menších místech, která konkurenci nelákají, ale nabízejí nižší nájmy, otvírá prodejny komornějších rozměrů. "Zahraniční řetězce nemají zájem o prodejny s menším obratem. My provozujeme plnohodnotnou parfumerii se všemi službami, ale na rozdíl od nich i na ploše pod sto metrů čtverečních. Ukázalo se, že tak dokážeme být ziskoví i v menších městech," říká Kokolus.

FAnn je hlavně lokální hráč, jeho síť parfumerií je ovšem největší v republice a čítá 41 prodejen. Například francouzská Sephora má v Česku 20 obchodů, z toho 13 v Praze, podobně je na tom Douglas. Porovnávat pozici čtyř největších hráčů na trhu je ale složité, ne všechna čísla jsou k dispozici. Třeba v roce 2017 FAnn dosáhl čistého zisku 28,1 milionu korun, zatímco konkurenční Douglas měl zisk jen 12,3 milionu korun, a Marionnaud dokonce vykázal ztrátu 27,2 milionu korun. Chyběly ale finanční výsledky Sephory, která je − zatím naposledy − zveřejnila o rok dřív, kdy měla čistý zisk 57 milionů korun.