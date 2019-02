Až se Donald Trump v pátek probudí a ohlédne za končícím týdnem, bude to kalné ráno. Jeho setkání v Hanoji s někdejším "rakeťákem", ale nyní už prý "přítelem" a "úžasným lídrem" Kim Čong-unem ve čtvrtek skončilo neúspěchem. A představení, které ve středu předvedl v americkém Kongresu Trumpův bývalý osobní právník Michael Cohen, ze všeho nejvíce vypadalo, jako by lehce šílený filmový scenárista přesadil mafiánskou rodinu Sopránů (či pro starší dona Corleona) přímo do Trumpova Bílého domu.

Jak v případě jednání v Hanoji, tak pro Cohenovo svědectví v Kongresu hledají Trumpovi zastánci polehčující okolnosti, že to pro prezidenta nebylo až tak zlé. Ve snaze dosáhnout na startu své prezidentské volební kampaně pro rok 2020 triumfu v zahraniční politice mohl prý Trump v Hanoji přistoupit na podmínky, které by se následně pro americkou stranu ukázaly jako nevýhodné. A fakt, že Trump tomuto lákadlu nepodlehl a dokázal odejít od jednacího stolu, mu prý ve skutečnosti může otevírat cestu ke konečnému vítězství.

Jak se na závěrečné tiskové konferenci v Hanoji snažil evokovat Trumpův novinářský oblíbenec, moderátor stanice Fox News Sean Hannity, když ve své návodné otázce pro prezidenta připomněl, že Ronald Reagan v roce 1986 na summitu v Reykjavíku se sovětským lídrem Michailem Gorbačovem také nepřistoupil na jeho požadavky a jednání zkrachovala. Ale jenom proto, aby obě strany už o rok později, v roce 1987, podepsaly historickou dohodu INF o zákazu raket středního doletu.