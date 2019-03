Spočítat všechny otočky, které Theresa Mayová udělala ohledně brexitu, by zabralo dost času. Další z nich předvedla tento týden − dříve se zapřísahala, že odklad odchodu z Evropské unie nepřipadá v úvahu. Teď je vše jinak a Mayová o něm nechá britský parlament hlasovat, pokud neschválí její dohodu s EU o podobě brexitu.

Mayová je jako "olympijská gymnastka", napsal o ní server Politico kvůli jejím brexitovým veletočům. Ale bylo by naivní a nefér ukazovat jen na ni. Velmi podobně se chová i lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Kvůli brexitu je v hluboké krizi celá britská politika.

V přímém přenosu tak vidíme důsledky toho, když někdo občanům slibuje nesplnitelné. Zachováme si všechny výhody plynoucí z členství v EU, ale odmítneme všechny povinnosti, které považujeme za nepříjemné − to bylo ve zkratce poselství těch, kteří v roce 2016 v referendu prosazovali brexit. Byl to nesmysl. Ale když vylezete na hodně vysoký strom, špatně se leze dolů. Jinými slovy, uvést sliby do souladu s realitou je problém.

Mayová je v tom částečně nevinně. Sama pro brexit nehlasovala a vůdkyní konzervativců a premiérkou se stala jen proto, že zastánci brexitu se lekli zodpovědnosti a ustoupili do pozadí. Teď by udělali nejlépe, kdyby v parlamentu prostě zvedli ruku pro dohodu o podobě odchodu z EU, kterou v Bruselu Mayová vyjednala. Už proto, že žádný vlastní plán brexitu předložit nedokázali.