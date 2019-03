Vypadalo to, že dnes zazní další výstřely v americko-čínské obchodní válce, která přitom má potenciál uvrhnout vyspělý svět do recese. Americký prezident Donald Trump dal Číňanům ultimátum − do 1. března měli výrazně zvýšit odběr amerického zboží a zároveň provést změny, které by zásadně upravily fungování čínské ekonomiky. Pokud by to Peking neudělal, Trump by razantně navýšil cla, která na velkou část čínského dovozu uvalil už dřív.

Bylo evidentní, že Číňané všechny Trumpovy podmínky nesplní. Americký prezident ale svou hrozbu stejně nenaplnil − v jednáních prý nastal pokrok, a tak chce jednat dál. Dohoda je podle něj blízko.

Reálně nejspíš může nastat jen jedna ze dvou variant − buď žádná dohoda nebude a Trump cla nakonec uvalí, nebo se s Číňany domluví, ale ze strany Pekingu rozhodně nepůjde o splnění všech dalekosáhlých amerických požadavků. V tom případě ale Trump riskuje, že si popudí radikální kritiky Číny na pravici i na levici.

Fakt, že Trump vystupňování obchodní války odložil, je jednoznačně pozitivní. Amerického prezidenta za to pochvalme navzdory faktu, že žádnou válku v prvé řadě vůbec neměl vyhlásit. Ale v dnešním rozbouřeném světě je leckdy potřeba spokojit se s málem. Zvlášť když má stoprocentní pravdu bývalá šéfka americké centrální banky Janet Yellenová. Ta na otázku amerického rádia NPR, jestli podle ní Trump rozumí hospodářské politice, dala jednoduchou odpověď: "Ne." A zavzpomínala, jak se mu při řadě příležitostí snažila marně vysvětlit, co že to centrální banka vlastně dělá a jaké má úkoly.