Po opakovaných volebních prohrách se sociální demokracie znovu pokusí postavit na nohy. V pátek a v sobotu si na sjezdu v Hradci Králové zvolí vedení strany a členové začnou diskutovat o novém programu, který by přitáhl více voličů. ČSSD by podle představ současného předsedy Jana Hamáčka měla být proevropská a modernější, například bude před delegáty hovořit o zkrácení pracovní doby a o tom, jak v budoucnu pomoci lidem, kterým roboti vezmou práci. Podle únorového volebního modelu CVVM by ČSSD dosáhla 11 procent, což znamená mírný propad od lednových odhadů.

Hamáček chce v Hradci křeslo šéfa strany obhájit a má šanci, že uspěje. Jednak se proti němu jiný uchazeč zatím nepostavil, a navíc získal nominace v jedenácti krajích ze čtrnácti. Ze současného vedení potvrdil kandidaturu ještě "druhý muž" strany, exprimátor Brna a poslanec Roman Onderka. Usiluje o pozici prvního místopředsedy a stejně jako Hamáček zatím nemá protivníka.

Přesto nebude sjezd pro Hamáčka jednoduchý. Několik vysoce postavených sociálních demokratů opakovalo, že budou předsedu přesvědčovat, aby se pouštěl do tvrdších střetů s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Není ale vyloučené, že role kritika ANO se nakonec chopí Onderka. "Hamáček je diplomat. Když nejsem schopen udělat kompromis, náš předseda ho dokáže najít. Když je potřeba více tvrdosti, má moje telefonní číslo," uvedl poslanec.