◼ Klasická hudba

Simon Rattle

Rudolfinum, Praha, pátek 1. března

Potřetí a naposledy vystoupí Česká filharmonie pod taktovkou slavného sira Simona Rattlea s jeho ženou, mezzosopranistkou Magdalenou Koženou. Ta s tenoristou Simonem O'Neillem zazpívá Mahlerovu Píseň o zemi. Večer začne Dvořákovou symfonickou básní Zlatý kolovrat. Česká filharmonie všechny večery natáčí.

◼ Divadlo

BurnOut

A studio Rubín, Praha, 1. a 2. března

Tento pátek a sobotu má v pražském Rubínu premiéru sarkastická inscenace s dokumentárními prvky, kterou napsali režisér Jan Frič s dramaturgyní Dagmar Radovou. Pojednává o třicátnících, kteří ve svých tvůrčích povoláních tak dlouho "hořeli", až vyhořeli. Účinkují herci, kteří s tématem mají vlastní zkušenosti.

◼ Film

High Flying Bird

Netflix 2019

Americký režisér Steven Soderbergh, autor Dannyho parťáků nebo Trafficu, pro internetovou videotéku Netflix natočil příběh z baseballového prostředí. Hlavní roli sportovního agenta ztvárnil Andre Holland (na snímku), vedlejší role dostali Zachary Quinto, známý jako Spock z nedávných Star Treků, nebo Kyle MacLachlan z Městečka Twin Peaks. Film je mimořádný tím, že ho Soderbergh natočil na smartphonu.

◼ Film

Všechno nejhorší 2

CinemArt, od 28. února

Pokračování nápaditého hororu opět vzdává poctu kinematografii 80. let. A tentokrát je ještě zamotanější než v prvním díle. Hrdinové znovu zažívají v nekonečné smyčce stejný den. Jde sice o narozeniny, ale místo dortu přichází vrah v masce nemluvněte.

◼ Album

Hozier

Universal Music 2019

Své teprve druhé studiové album Wasteland, Baby! dnes vydává osmadvacetiletý irský zpěvák vystupující jako Hozier. Před šesti lety ho proslavil singl Take Me to Church, k němuž později vznikl videoklip s tanečníkem Sergejem Poluninem. Ten s Hozierem nyní znovu spolupracoval na videu k nové skladbě Movement. Hozier letos 27. srpna vystoupí v pražském Foru Karlín.

◼ Literatura

Stojednaletý stařík

Nakladatelství Panteon 2019

Z knihy švédského autora Jonase Jonassona o stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel, se stal světový bestseller a předloha úspěšného filmu. Nyní v češtině vyšlo pokračování nazvané Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět. V něm se důchodce Alan Karl­sson se svým přítelem ocitají v horkovzdušném balonu na širém moři. Zachrání je jako na potvoru severokorejská loď pašující uran.

◼ Divadlo

Faust

Divadlo pod Palmovkou, Praha, 2. března

Polský režisér Jan Klata, čerstvý držitel Evropské divadelní ceny, v pražském Divadle pod Palmovkou vloni nastudoval Shakespearovu hru Něco za něco. Nyní se chopil obou dílů Goetheovy dramatické básně o Faustovi.

◼ Výstava

400 ASA

Veletržní palác, Praha, do 8. září

Od včerejška v pražském Veletržním paláci poprvé vystavuje fotografická skupina 400 ASA, jejímiž členy jsou Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín nebo Tomki Němec. Společného jmenovatele mají v realismu, s nímž pohlížejí na svět a zachycují jeho proměnlivost.

