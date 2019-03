Před mosteckou restaurací Severka romská trojice hraje na housle. Je pondělí večer a před momentálně asi nejznámější hospodou v Česku se tísní dav lidí. Uvnitř brzy začnou sledovat poslední díl seriálu Most!, v němž Romové muzikou také uctí smrt jedné z postav. A toto prolínání skutečnosti a fikce se pro seriál České televize, který pobláznil celou zemi, stalo příznačné.

"Jsem z Ústí nad Labem a mojí nejoblíbenější postavou je určitě Luděk," říká mladík, který sem přijel setkat se s tvůrci a zhlédnout poslední díl přímo v Severce, kde se odehrává velká část děje. "Dokáže ukázat emoce, pan Hofmann to hraje opravdu dobře," chválí hoch herce Martina Hofmanna, představitele postavy Luďka.

Most! budil emoce od prvního dílu. "Musím přiznat, že mě to děsí," poznamenal k tomu pár dní před vysíláním poslední epizody režisér Jan Prušinovský s tím, že jde o jeho první seriál, jemuž roste sledovanost. I proto váhal, zda do Severky na "finále" dorazit.

Devětatřicetiletý Prušinovský popularitu zažil už u svého staršího seriálu Okresní přebor, byť přiznává, že nikoli v takové míře. "Rád bych všechny viděl, ale nejsem dost sociálně zdatný, abych takové situace ustál," vysvětloval Prušinovský, proč s návštěvou Severky váhal. Nakonec se ale odhodlal a v pondělí také přijel.

Teď má se štábem co slavit. Čísla hovoří jasně. Každý díl Mostu! vidělo průměrně 1,35 milionu diváků, dalších 680 tisíc pak seriál sledovalo dodatečně, to znamená na internetu nebo v televizních reprízách. Poslední díly zhlédla téměř polovina diváků, kteří měli po celé České republice v tu chvíli zapnuté televizory. A rekordní sedmou část si pustilo 1,9 milionu lidí. "Sledovalo ji víc lidí než zprávy na Nově," poznamenává režisér Prušinovský.

Ale seriál není pozoruhodný jen proto, že se stal nejúspěšnějším komediálním televizním počinem posledních let a z hlediska dodatečné sledovanosti dosáhl rekordních hodnot.