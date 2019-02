Státní České dráhy plánují masivní obnovu vozového parku. V následujících pěti letech do ní chce železniční dopravce investovat až 40 miliard korun. Dráhy budou postupně uzavírat takzvané rámcové smlouvy. Díky nim může dopravce nové vlaky závazně objednat až ve chvíli, kdy bude mít jistou smlouvu na dopravní obsluhu.

"Soutěžíme rámcové smlouvy, abychom do budoucna sjednotili řady vozů. Máte-li unifikovanou řadu vozidel, je pro vás levnější údržba, než když máte hodně vlaků různých provedení," uvedl pro HN generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec.

Na spadnutí jsou dvě závazné objednávky na nové vlaky. V pondělí schválilo představenstvo drah nákup 31 jednopodlažních elektrických jednotek a dalších pět dvoupatrových jednotek pro Moravskoslezský kraj. Nákup musí ještě schválit dozorčí rada a řídicí výbor.

230 km/h má jezdit část nových lokomotiv a vozů z chystané soutěže. Zprvu tuto rychlost mají využít v Německu. Dráhy je pak chtějí nasadit i na první úseky vysokorychlostních tratí v Česku. 225 jednotek chtějí České dráhy poptávat v rámcových soutěžích. Část z nich už objednaly. Nové elektrické a dieselové jednotky doplní dalších až 235 nových vagonů a 60 lokomotiv.

Omládnout má i vozový park na regionálních neelektrifikovaných tratích. "Soutěžíme teď 10 motorových jednotek pro trať Praha−Kladno. Jedná se o dvouvozové jednotky. V současnosti máme jednu nabídku. Připravujeme také rámcovou soutěž na dalších až 50 motorových jednotek," uvedl Kupec.

Do budoucna chtějí ale dráhy nákup dieselových vlaků omezit. Podle Kupce už mají plán na snižování emisí. Řešením mají být například hybridní vozidla s baterií. Ty už dráhy ve spolupráci se Škodou Transportation vyvíjejí. První dva prototypy by měly vyjet do konce roku. Kupec předpokládá, že ke konci roku 2020 na dodávku těchto hybridních jednotek firma vypíše soutěž.